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長效鮮乳是什麼？「乳製品差異」一次看　專家：保久乳沒有防腐劑

▲▼獸醫師,看診,乳牛,牛舍,喝牛奶,牧場,商品。（圖／記者宋良義攝）

▲乳製品包括保久乳、鮮乳等。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

鮮乳是不少人每天必備。依我國和紐西蘭簽訂的「台紐經濟合作協定」，到2025年時，紐西蘭進口鮮乳將全面零關稅，農業部也發文衛福部建議將進口鮮乳更名為「長效乳」。在台灣，有各種乳製品，包括保久乳、鮮乳、生乳及調味乳等，其中的差異在於殺菌方式及時間，但都建議在有效期限內或開封後盡速喝完。

臺灣大學動物科學技術學系特聘教授陳明汝提到，市面上的乳製品相當多，最常見是由生乳製成的鮮乳，生乳是指從乳牛取下的乳沒有經過任何加熱處理；經過了殺菌，生乳就會變成鮮乳，因為裡頭還有微生物存在，因此必須全程冷藏，一旦回溫，微生物滋長就可能變酸、壞掉。

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大多數人認知的鮮乳保存期限頂多10餘天，但在部份賣場可看到鮮乳放長達70天或90天。陳明汝表示，其中有2個部分不一樣，第一，在殺菌時溫度會稍微高一些，通常都是「超高溫殺菌法」，約100度C以上，且時間稍長；第二，是充填方式是在幾乎沒有菌的環境下充填，除了上述兩點，再加上全程冷藏，可放置較長的時間，名字也稱為「延長保存期限奶」。

▲▼各種乳製品差異。（圖／食藥署提供）

▲▼各種乳製品差異。（圖／食藥署提供）

▲各種乳製品差異。（圖／食藥署提供）

陳明汝指出，外國名稱為「Extended Shelf Life」，有時看到國外進口牛奶會有ESL奶也是這個意思。但提醒民眾，無論是長效鮮乳或鮮乳，只要開封就要盡快喝完，原本可放置90天的，開封後就不能再放到90天，因為一開封後就不是無塵室，嘴巴有酵素，喝過後較容易壞掉，建議要盡速喝完。

另一種乳製品是保久乳，陳明汝提到，許多人以為保久乳是有加防腐劑，但事實上「沒有」。她提到，保久乳一樣是生乳或鮮乳作為原料，唯一不同的是採「滅菌」方式，會將裡面的所有微生物滅除。

陳明汝說，在充填部分，保久乳的包裝也不太一樣，像是利樂包較厚、隔絕外界，會以140度以上的溫度，時間達10至20秒間無菌包裝；或是玻璃瓶會以高壓、高溫，約121度C、滅菌15分鐘。她表示，既然將所有的菌都殺除，保久乳即可在室溫下放置約6個月，但若沒喝完，一樣要放進冰箱保存，且期限建議7天內喝完，不應再放置到6個月。

不過，各類乳品的營養差距並不大，陳明汝表示，主要是口感差異。

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關鍵字： 乳製品 鮮奶 保久乳 生乳

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