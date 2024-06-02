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精神科居家治療「資源集中六都」　學者：長照過於依賴傳統醫療模式

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲目前全國有500多家精神醫療機構，但資源分配不均，對於人口老化快速的台灣，亟需重視。（示意圖／取自pixabay）

記者張乃文／台北報導

台灣將在2025邁入超高齡化社會，也會讓長者衰弱和失能風險增加；但除了身體失能，心理也是亟需關注的一環。台北醫學大學護理學院特聘教授周桂如提到台灣照護體系中，全國有500多家的精神醫療機構，真正做到居家治療比率不到20%，除了資源不足，分配也極為不均，大多都集中在六都。更呼籲，未來精神健康預算上，挹注更多資源到社區端。

周桂如分享，近20年來，全球人口成長率約為20%，但慢性疾病已超越人口增長，排名第一的是癌症、第二名則為精神疾病，成長率高達54%。不過，挹注的醫療資源來看，OECD國家中，全球經常性的醫療保健支出占比為9.2%，長照占比1.8%，但台灣資源有限的情況，預算800億占比仍不到1%。

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周桂如表示，全國121萬人身心障礙者中，約13萬人為慢性精神病患者。她說明，長照不是只有身體失能、還有心理失能，政府推動養護、醫院、社區、自殺防治和連結了長照體系，在復健潛能這塊，包括衛生單位的精神醫療機構、精神復健機構及衛生所等，政府花很多心力調整。

周桂如提到，以社區關懷的照顧人數來看，2022年統計約為10萬人，而全國精神醫療機構共569家，但真正做到精神居家治療為101家，比率不到20%，資源不足外，更集中於六都，分配極為不均。她指出，WHO統計疫情前，政府部門投入精神健康預算，高收入國家花費在醫療體系的比例不到一半，但台灣多數都是進入醫院。

周桂如期待，未來在精神健康預算上，能勇於挹注社區資源端。她分析，長照體系量能增長的情況很讓人驚訝，包括失智等這幾年都不斷提升，但對心理方面，還需更多的支援，加上人口老化，目前的長照體系過於依賴傳統醫療模式，缺乏對老年精神健康議題的充分重視與因應措施，無法提供整合性且持續性的照護。

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關鍵字： 精神 居家治療 長照 高齡化

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