腎臟「最怕5件事」！　愛喝含糖手搖飲小心了

▲多糖、多鹽及加工食品等，對於腎臟有間接影響。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

許多人的日常飲食可能傷害身體而不自知，醫師提醒，像是許多人會詢問「腎臟要如何保養？」留意5個重點，包括「怕缺水」、「怕多鹽」、「怕多糖」、「怕紅肉」、「怕加工食品」、「怕消炎止痛藥」。因此，控制好三高、健康飲食、多喝水、避免來路不明藥物是相當重要的。

新泰綜合醫院腎臟專科醫師陳佑丞表示，三高控制、健康飲食、規律運動、體重控制、避免不當藥物、足量飲水、戒菸及定期門診追蹤對於腎臟保護都是相當重要的元素。他說，以健康飲食來看，多吃全榖根莖類、蔬菜、水果，少吃加工食品、紅肉等，且要少喝含糖飲料。

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陳佑丞提到，根據2021年台灣腎病年報統計，每年新發生透析患者主診斷為糖尿病的比例，從2000年的34.4%上升到2019年的47.9%。其中20至39歲的年輕族群中，新發生透析患者主診斷為糖尿病的比例有逐年上升趨勢；顯示糖尿病跟年輕人愛喝含糖飲料有絕對相關。

陳佑丞說明，含糖飲料對腎臟的影響與糖尿病和肥胖相關，因為血壓、血糖及血脂肪的上升，會間接影響腎功能，其中糖尿病更是台灣洗腎排名第一的原因。

陳佑丞提醒，要想保護腎臟，重點在於多喝水、少鹽、少糖、少吃紅肉、少加工食品、少消炎止痛藥。另外，已固定洗腎患者則建議要嚴格限水，以免水腫、高血壓、肺水腫等情況出現。