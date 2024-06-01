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癌症、慢性病「愛找5種人」！　醫警告：沒症狀不代表沒事

▲抽血,健康檢查,注射,護理師,醫院,病人。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不少人都是在健檢時發現隱藏疾病。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

很多人以為「沒症狀就代表健康」大錯特錯！重症專科醫師黃軒說，許多隱藏的健康問題，都是在健檢中被發現，直喊「不查不知道，一查嚇一跳！」並點名5大特定族群，真的容易罹患癌症和慢性疾病，像是有家族癌症史、肥胖、抽菸喝酒、年齡大於50歲及長期處於高壓狀態下的人，只要符合任何一類，建議應定期進行健康檢查。

黃軒醫師在粉專黃軒醫師 Dr. Ooi Hean直言，「看起來健康，不代表身體必會健康。」很多中老年人因覺得自己身體硬朗，而忽略了定期健檢的重要性，當等到真的感覺不適時，就醫一檢查，才發現高血壓、糖尿病、心腦血管問題已悄悄上身。

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▲▼醫院,醫療,健康,量血壓,掛號,門診,看診,慢性病,老人,長照,輪椅。（圖／記者徐斌慎攝）

▲不少長輩認為自己身體硬朗，豈料感到不適時就醫，問題一大堆。（示意圖／本報資料照）

黃軒接著分析「看似健康，卻不健康」的5大高危險族群，根據專家研究，這些人真的較容易罹患癌症和慢性疾病，即使外表看來無健康疑慮，體內卻可能已經出問題：

1.家族癌症史

若有家人曾罹患肺癌、大腸癌等，你罹癌的風險也可能增加。因此，定期做乳房攝影檢查、肝功能檢查、腸胃鏡檢查等是明智之舉。

2.肥胖

肥胖本來就與多種癌症發生有關，包括肺癌、心臟病、糖尿病等。所以控制體重、健康飲食和適量運動，才有助於降低罹癌風險。

3.抽菸和喝酒

長期吸菸和過量飲酒，是罹患肺癌、口腔癌、食道癌等癌變的危險因子。

4.年齡

隨著年齡增長大於50歲，罹患某些癌症和慢性疾病的風險也會增加更多。定期做乳房攝影檢查、甲狀腺檢查、大腸癌篩檢等有助於早期發現。

5.情緒壓力

長期處於高度壓力狀態下的人，是罹患肺癌、大腸癌、乳癌、胰臟癌等癌症和其他慢性病的高風險族群。日常保持心理健康和適當的壓力管理，對預防癌症很重要。

黃軒強調，保持健康的生活方式，包括均衡飲食、適量運動、充足睡眠和減少壓力，都是保持身體健康的關鍵。他說，預防總比治療來得好，別等到身體「發出警告信號」才開始行動。

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