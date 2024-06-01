90%台人需要！不只牛奶「5大高鈣食物」　1動作吸收更快

▲一提到補鈣，大家第一時間想到的都是喝牛奶。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／常春月刊

缺鈣容易造成骨質疏鬆、牙齒問題、心悸、手腳麻、皮膚粗糙、抽筋。台灣有90%的人，都有鈣質攝取不足的問題！

吃5類食物 幫助補鈣

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新竹國泰醫院婦產科張瑜芹主治醫師建議，多攝取這些食物幫助長輩、小孩補鈣多健康：

1、乳製品：牛奶、乳酪、優格等乳製品，都是良好的鈣質來源。

2、豆腐和豆製品：豆腐、豆漿和豆製品是植物性的鈣質來源，適合素食者。

3、綠葉蔬菜：菠菜、羽衣甘藍、芥蘭等綠葉蔬菜含有豐富的鈣質。

4、堅果和種子：杏仁、芝麻、核桃等堅果以及芝麻、南瓜籽等種子類都富含鈣質。

5、魚類：深海魚類如鮭魚和沙丁魚都是良好的鈣質來源。





▲曬太陽能增加鈣質吸收。（示意圖／記者劉亮亨攝）

各年齡攝取量參考 曬太陽增加吸收

根據國人膳食營養素參考攝取量：

．7～9歲為800mg

．10～12歲為1000mg

．13～18歲為1200mg

．成人則為1000mg

除了從食物中攝取也可以出門踏踏青，張瑜芹提醒，透過陽光補充維生素D3增加鈣質吸收！

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