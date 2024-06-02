25%台人都有！代謝警訊「5指標中3」　糖尿病機率增6倍

圖、文／許芷瑜醫師

「代謝症候群」是現代人的常見健康問題，常伴有高血糖、高血壓、高膽固醇等症狀，增加罹患心血管疾病和糖尿病的風險。初日診所-許芷瑜醫師將在本文中，為我們詳細解釋代謝症候群的診斷標準、風險因子及預防措施。

代謝症候群是什麼？

代謝症候群是一組綜合症狀，包括高血糖、高血壓、高血脂和腹部肥胖。它不是單一疾病，但若不及時處理，會大大增加糖尿病、心臟病和中風的風險。在台灣，代謝症候群的盛行率高達24.8%，相當於每四個成年人中就有一人受影響。

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代謝症候群的診斷標準

要診斷代謝症候群，需要滿足以下五個標準中的至少三項：

．腹部肥胖：

男性腰圍≥90cm，女性腰圍≥80cm。

．血壓偏高：

收縮壓≥130mmHg或舒張壓≥85mmHg。

．空腹血糖偏高：

空腹血糖值≥100mg/dL。

．空腹三酸甘油酯偏高：

≥150mg/dL。

．高密度脂蛋白膽固醇偏低：

男性<40mg/dL，女性<50mg/dL。

代謝症候群6大危險因子

1. 遺傳因素：

家族中有高血壓、糖尿病或高血脂病史的人，罹患代謝症候群的風險較高。

2. 缺乏運動：

運動不足不僅會導致肥胖，還會增加心血管疾病和第二型糖尿病的風險。

3. 不良飲食習慣：

超加工食品：含有大量反式脂肪和ω-6脂肪酸，會增加體內發炎因子，導致慢性發炎。

精緻澱粉：過量攝取精緻澱粉會導致體重增加，增加代謝症候群風險。

4. 抽菸：

吸菸會增加腰圍、三酸甘油酯和降低高密度脂蛋白膽固醇，從而增加代謝症候群風險。

5. 飲酒：

重度飲酒會提高罹患代謝症候群的風險，酒精會損害腸道和肝臟功能，導致全身性發炎。

6. 壓力：

長期壓力會引起慢性發炎，進而提高代謝異常的風險。

如何預防代謝症候群？

國民健康署提供了五個實用建議：

1. 聰明選，健康吃：

遵循211飲食原則，多吃蔬菜，選擇優質蛋白質和油脂。

2. 站起來，動30：

每天至少運動30分鐘，即使在辦公室久坐，也要多爬樓梯、多走路。

3. 不吸菸，少喝酒：

戒菸和控制飲酒，避免代謝疾病的風險。

4. 壓力去、活力來：

適當釋放壓力，避免慢性發炎。

5. 做檢查、早發現：

定期健康檢查，有助於早期發現和及時治療代謝症候群。

代謝症候群看似常見，但潛在風險不容忽視。透過健康的生活方式和定期檢查，我們可以有效預防和改善代謝症候群。如果你發現自己有腰圍變大的趨勢，不妨及時尋求醫師或營養師的幫助。保持健康，從現在開始！

本文經授權轉自：初日診所《代謝症候群五大指標，你中了幾項？小心！罹患糖尿病風險高6倍》