別打隱翅蟲！醫曝4招防「腫成米其林寶寶」...這些點最易出沒



▲看到隱翅蟲絕對不要拍。（圖／維基百科）

文／黃昌鼎

前幾天一位病人來看診，說睡覺時感覺有東西跑到耳朵脖子旁，反射性的一拍一抹，幾個小時後開始又痛又癢。大家應該都猜得出來，這就是惡名昭彰的隱翅蟲所引起的嚴重皮膚炎。

什麼地方有隱翅蟲？

隱翅蟲最喜歡在今年這種又濕又熱的夏天出沒，特別是下過雨後的晚上，在郊外、野外或農田附近，如果又點亮幾盞燈，隱翅蟲大軍就會義無反顧地衝向房子和人群。

為什麼會這麼嚴重？

蚊蟲跑到身上，正常人的反應都是大手一拍，一般蚊蟲沒有關係，但是遇到緊張大師隱翅蟲可不行。當壓迫或大力刷到蟲體，它會反射式的釋放出含化學武器隱翅蟲素，在6～24小時皮膚就會開始厲害的癢痛，變成線型和水泡樣的皮膚炎，如果不小心又揉眼睛就更糟，會造成嚴重的結膜炎和角膜炎。

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治療方式

雖然症狀看起來很可怕，所幸治療並不困難，這位病人在給予口服藥物及外用藥膏後幾天，症狀就改善很多了，已經恢復成原本的肌肉猛男。

如何辦認隱翅蟲？

隱翅蟲外觀不難辦認，大自然通用的警戒色，紅黑相間，尾巴翹翹的，體型有點像白蟻，但頭胸尾呈現鐵青色，所以又俗稱青螞蟻。

怎麼預防？

1.到郊外或野外之前，先擦防蚊液，可減少隱翅蟲上身的機會。

2.隱翅蟲有趨光性，睡覺不開燈。

3.發現身上有不明蚊蟲不要急著拍打，確認是隱翅蟲要用吹走或扇走。

4.不幸真的拍到隱翅蟲，用大量清水及肥皂清洗，擦乾後盡速就醫。

本文經授權轉自：黃昌鼎醫師兒童無毒健康學苑