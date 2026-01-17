「初經晚、性行為晚」更長壽　醫揭女性抗老關鍵：55歲後防3大病

▲研究發現女性生殖健康和壽命高度相關，在不同年齡層有不同照護重點。（圖／Pexels）

記者邱俊吉／台北報導

女性的生殖健康，竟和壽命長短有關。最新大規模研究顯示，初經較晚、頭胎生得較晚、女性荷爾蒙濃度較高的女性，有機會活得比較長，較早有性行為或懷孕則老得比較快；醫師說，研究亦發現「心血管疾病、肺病、精神疾病」攸關女性老化，特別是年滿55歲後顧好這3關鍵，更有助延年益壽。

這項跨國研究由來自台灣、美國、中國、澳洲的專家共同進行，台灣代表為中國醫藥大學附設醫院生殖醫學中心主任張訓銘，他表示，女性和男性不同，一生中多會經歷初經、性成熟、懷孕、生產、更年期等重要階段，這些過程有如對身體的「壓力測試」，但各階段和壽命、老化之間有多大關係，過去沒有明確答案，故本研究就此深入探討。

張訓銘說明，此研究在「美國國家健康與營養調查」資料庫中，蒐集1999至2018年間、年齡20歲以上且非懷孕女性的資料，最終納入約2.5萬人， 除比對初經、停經等可觀察因素和死亡率的相關性，並分析基因、荷爾蒙等生理指標與老化的關聯。

每晚1年停經 死亡風險降1.2%

結果顯示，初經年齡較晚、初次性行為年齡較晚，和長壽有正相關；初次性行為較早、初次生育年齡降低，則老化速度加快；產子次數較多，死亡風險會下降；停經年齡愈晚，活得愈久，平均每晚1年停經，死亡風險約下降1.2%。

張訓銘說明，初經、初次生育年齡較早的女性，因較快進入生殖階段，可能身體也較早承受生理、代謝壓力，進而加速老化，反之則產生延長壽命的效果。

此外，目前更年期不適多採荷爾蒙治療，所以不少人以為體內荷爾蒙濃度愈高愈好，但張訓銘說，根據此研究，在一定的範圍內，荷爾蒙濃度確實和長壽有關，但過高反而有風險，不是絕對「愈高愈好」。

張訓銘強調，研究也發現心血管疾病、肺病與精神疾病和女性壽命息息相關，這是好消息，代表女性即使初次性行為、初次懷孕較早，仍可透過慢性病管理有效延壽，55歲後尤為關鍵期，只要能做好，就不會讓年輕時的選擇影響一生。相關研究成果已於日前發表在國際知名醫學期刊《Cell Reports Medicine 》。

根據此研究，女性要老得慢、活得久，張訓銘對於不同年齡層的健康建議如下：

青少年至20歲

●避免肥胖

●建立規律運動、睡眠及飲食習慣

●初經偏早或月經長期不規則，及早評估代謝及內分泌狀態

20至40歲

●懷孕前後留意血壓、血糖及體重變化

●曾有妊娠高血壓、妊娠糖尿病或子癲前症，產後須長期追蹤

●戒菸、避免二手菸，重視心理健康及壓力管理

40至55歲後

●不追求荷爾蒙數值升高，整體平衡為重心

●多注意骨質、心血管、肺部健康

●維持運動、社交及良好睡眠，保護認知與心理健康