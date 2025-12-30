褲子還沒脫…驚覺「內褲濕濕的」？　醫：那不是精液

▲還未射精前流出的可能是尿道球腺液。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

浪漫氣氛正濃，男生褲子還沒脫，就感覺內褲濕濕的，驚喊「不會是早洩了吧？」泌尿科醫師陳鈺昕說明，流的可能不是精液，而是在性興奮時會分泌的「尿道球腺液」，功能是潤滑尿道與陰莖龜頭、中和尿液酸性以保護精子存活，有時會從尿道口流出，因此常被誤認為精液。一旦顏色變得混濁、有異味、伴隨排尿疼痛或頻尿，建議就醫治療。

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在粉專PO文衛教，尿道球腺液是性興奮前的一種潤滑機制；而前列腺液（又稱攝護腺液）則是由攝護腺分泌的乳白色液體，是精液的組成成分之一，且本身帶有少量精子，主要功能是提供精子營養，幫助精子存活與受精，通常在射精前階段分泌，以中和陰道酸性、增加受孕機率。兩者有時會混合並從尿道口排出。

▲尿道球腺液變多是正常的生理反應。（示意圖／記者李佳蓉攝）

陳鈺昕接著說明，正常情況下「尿道球腺液變多」屬正常的生理反應，若伴隨其他異常症狀，則須留意潛在的疾病風險：

➤生理性

1.性刺激頻率高：性行為前有較長前戲或性幻想時，自動分泌黏液潤滑。

2.體內雄激素高：青春期或年輕男性雄性激素分泌旺盛，分泌量也會增加。

3.長時間的禁慾：較長時間沒有性生活或自慰，身體受外在刺激反應明顯。

4.生活習慣影響：穿著過緊褲子或頻繁自慰，導致尿道口反覆摩擦、刺激分泌。

➤病理性

1.尿道炎：尿道發炎受細菌或病毒感染，刺激腺體充血腫脹，使分泌物增多。

2.泌尿系統感染或性病：細菌感染（例如大腸桿菌、披衣菌、淋病）導致分泌物呈黃色或綠色、具異味，並伴隨排尿疼痛、灼熱、腫脹等症狀。

3.攝護腺炎：攝護腺發炎同時也會刺激尿道球腺體，導致分泌物增加、在非性刺激狀態下流出。

4.其他影響：本身若有糖尿病、高血壓、內分泌疾病或長期服用激素類藥物可能干擾腺體正常功能。

陳鈺昕表示，正常的尿道球腺液為透明、無味，在遇到性刺激時會自動流出、結束後逐漸減少，若出現分泌物顏色混濁、呈現黃綠色或帶血；有明顯異味；伴隨排尿疼痛、燒灼感；出現頻尿、急尿；非性興奮下自行流出等異常症狀，應就醫檢查治療。