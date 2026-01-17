ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

他車禍腿破皮「傷口越養越爛」　醫揪元兇竟藏在血管

▲▼員榮心臟外科主任賴金湖解釋，患者因動靜脈「雙重循環不良」，傷口無法癒合，先後採用兩種手術方式為患者治療。（圖／員榮醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

傷口越養越爛別輕忽！一名75歲男性本身患有糖尿病，日前因車禍造成右小腿破皮，原以為只是輕微外傷，未料傷口經過三週未癒合，且持續惡化，部分組織壞死，幾乎見骨，輾轉到心臟外科門診求診，醫師檢查才發現問題在於血管，揪出動靜脈「雙重循環不良」惹禍。

收治個案的員榮心臟外科主任賴金湖指出，經過專業評估懷疑病患合併下肢動脈阻塞，隨即安排動脈分段壓力檢查，結果顯示ABI踝肱壓力比值指數明顯偏低，確認存在動脈阻塞情形，後續再透過電腦斷層動脈攝影，清楚定位血管狹窄位置，證實動脈循環不良正是造成傷口久未癒合主因。

賴金湖說明，醫療團隊先安排病患住院進行傷口清創，穩定傷口狀況、避免感染擴散，隨後施行下肢動脈氣球擴張術，成功改善血管狹窄，恢復下肢血液循環，傷口狀況也逐步好轉。後續2個月，傷口明顯改善，肉芽組織逐漸生成，但仍留有約巴掌大的傷口未長皮。

後續會診整形外科補皮，但之後因久坐及血糖控制不良，傷口又出現滲液、濕爛情形，導致移植皮膚逐漸壞死。進一步檢查發現，病患大腿及膝部有靜脈曲張合併嚴重隱股靜脈逆流，造成血液回流不良，使傷口長期處於潮濕狀態，才影響癒合。

賴金湖表示，初期先採取保守治療，包括彈性繃帶加壓、抬高患肢及水分控制，但效果有限，最終決定施行靜脈曲張雷射閉合術，處理大隱靜脈閉鎖不全問題，避免血液逆流至小腿傷口，後續傷口滲液情形明顯改善，肉芽組織持續生長，約兩個月內，傷口與皮膚即完全癒合。

賴金湖提醒，慢性傷口並非單純皮膚問題，若傷口超過兩至三週仍未癒合，應提高警覺，可能與動脈阻塞或靜脈循環不良有關，唯有同時改善動、靜脈循環，才能真正解決傷口癒合困難的根本問題。

