台大「百年古蹟」藥局建置自動化系統　日調劑可達3800盒

▲台大醫院完成門診藥局全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統建置。（圖／台大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院西址舊大樓是具有百年歷史的古蹟，總院相關門診服務、藥局皆在此處。台大醫院在兼顧歷史保存與現代醫療需求的前提下，克服嚴格限制導入先進藥事科技，完成門診藥局全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統的建置，該套盒裝發藥機每日可支援近3,800盒門診藥品調劑，為全國單一機器服務量最高，不僅有效因應大量門診需求，也在正確性與用藥安全上維持高度水準，顯著提升整體服務效率。

台大醫院西址為文藝復興風格之熱帶式建築，1998年3月25日被列為台北市市定古蹟。台大醫院表示，在兼具歷史價值與文化意義的古蹟建築內推動大型設備更新，需高度縝密的規劃與跨部門協調。由於建築結構與空間配置皆受嚴格限制，每一次設備進出、藥檯調整與動線重新規劃，皆須反覆模擬與審慎評估，確保施工過程不影響建築本體的前提下安全施工。

更重要的是，於此同時門診藥局服務必須維持不中斷，團隊採取「白天維持正常運作、夜間及假日分段施工」的方式，在有限時間內完成藥檯改修、線路整併與設備精細調校。

▲台大醫院門診藥局全自動盒裝藥發藥機每日可支援近3,800盒門診藥品調劑。

相較國內部分醫院已陸續導入盒裝發藥機，台大醫院此次建置在規模、流程重塑深度及效能最佳化方面皆遠高於其他導入案例，具指標性意義。除完成硬體設備安裝外，團隊亦同步進行資訊系統整合、調劑流程再設計及庫存管理模式革新，歷經多次測試與修正，確保系統正式上線後能穩定運作並發揮最大效益。

台大醫院表示，此次於門診藥局成功導入自動化設備，不僅是科技升級，更象徵醫療品質與歷史文化並行的實踐成果。未來將持續依臨床實務與病人需求優化藥事流程，善用自動化與資訊科技，提供民眾更安全、迅速且精準的用藥服務，持續朝向高品質、以病人為中心的醫療目標邁進。

▲台大醫院門診藥局全自動盒裝藥發藥機暨傳送系統啟用。