孩童「花粉過敏」患焦慮症風險增3倍　過敏引發焦慮抑鬱　

▲過敏症造成焦慮和其他情緒障礙的機率增加。（圖／曹悅華提供）

國際中心／綜合報導

美國辛辛那提兒童醫院醫療中心兒科醫生瑪雅南達（Maya Nanda）發現，在7歲兒童中有花粉症的孩子患抑鬱和焦慮的風險增加3倍。她表示，當一名患有哮喘的孩子說明自己呼吸急促時，被發現其實是驚恐症發作，「那些孩子在描述症狀時很焦慮，而且他們經常感到不安。」另外，一項針對德國成年人的研究發現，廣泛性焦慮與季節性過敏有關。

研究人員在2013年發現，過敏症造成焦慮和其他情緒障礙的機率增加，且受過減敏治療（Allergen-specific Immunotherapy）的人患焦慮症的機率低於未受治療的患者。2017年的一項研究發現，患食物過敏的孩子更容易有焦慮症。另有研究發現，花粉過敏和增加自殺風險有關聯性，解釋了為什麼自殺事件的頻率在春季提升。

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波士頓大學公共衛生學院（Boston University School of Public Health）的醫生和流行病學家桑德羅加萊亞（Sandro Galea）說，「有充足的證據證明，很多精神疾病和免疫功能障礙有關。」

▲有花粉症的孩童患焦慮症風險增3倍（圖／翻攝自pixabay）

過敏會引發壓力荷爾蒙皮質醇的釋放，會干擾5-羥色胺（一種讓人感覺良好）的大腦化學物質的釋放。南達說，「皮質醇會抑制血清素的產生或與其受體結合，當血清素出現問題時，理論上就會出現抑鬱或焦慮症。」她表示，過敏症也會引起細胞的炎症化學物質聚集在鼻粘膜和鼻竇，部分擴散到血液中，透過血液循環可能影響中樞神經系統和大腦。

辛辛那提大學（University of Cincinnati，UC）耳鼻喉科學副教授艾哈邁德R•塞達格特（Ahmad R. Sedaghat）說，「當我們生病時，身體可能會產生一種不良情緒，讓我們選擇在室內休息，這樣我們就可以保存精力。」從進化的角度來看，「所有動物在生病時都會有這種『不適行為』，它代表著節約能量，但如果你有持續的鼻竇炎症，隨著時間的流逝，炎症會讓焦慮與抑鬱更加嚴重，因此進入惡性循環。」