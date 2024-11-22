26歲男嗨穿屌環！尿尿亂噴「慘變魚尾獅」嚇壞　急求救醫

▲男子好奇穿屌環，怎料尿尿亂噴慘變魚尾獅。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

現代男女愛在身上各部位打洞穿環，北部一名26歲男子在友人慫恿下、加上覺得新鮮，好奇心驅使下穿了「屌環」，怎料尿尿都亂噴，即使將環取下，也得把「GG立起來」才能尿，宛如新加坡魚尾獅，最後只好都坐著上廁所；不僅如此，他每次愛愛時都得把環拿掉，相當麻煩，不堪其擾的他決定找醫師把洞補起來。

收治個案的顧家醫療診所總院長顧芳瑜醫師在粉專分享，曾遇過患者穿戴「屌環」，由於它是從尿道口穿入，當患者將屌環取下後，生殖器上會留下2個洞，一個在前端，另一個則依穿環位置而定。

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顧芳瑜曾詢問患者，「這樣要怎麼排尿？」對方表示，穿環上廁所會亂噴尿，即使將環取下，尿液也會從下方的洞噴出來，也就是站在尿斗前時，必須將生殖器立起來尿，就像新加坡的魚尾獅，才能使尿液只從側邊的孔洞噴出，但因嫌麻煩，在不想把環拿下來的狀態下，乾脆都坐著尿尿。

▲男子穿屌環後，尿尿都會亂噴，為此相當困擾。（示意圖／本報資料照）

據了解，該名個案就是每次尿尿都得把「GG立起來」的受害者，他因不想要再這樣尿尿，因而求診希望醫師幫忙補洞。不過，顧芳瑜表示，由於屌環的洞通常很粗，約有小拇指般大小，因此修補難度較高，必須從包皮或其他部位切下一塊皮，將破洞補起，建議民眾最好還是不要穿屌環。

顧芳瑜呼籲，在GG上穿環很可能造成尿道感染及排尿不順，也會影響性生活的品質。他提醒，在追求個人風格固然時髦，但身體健康還是首要，在進行任何身體改造前，應充分了解潛在風險，並與專業醫師諮詢，避免造成難以挽回的後果。