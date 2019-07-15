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北市康復之家讓「女病患幫男患者」洗澡、私處擦藥　衛生局將開罰！

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▲▼洗澡,淋浴,沐浴。（圖／免費圖庫pxhere）

▲北市某精神康復之家傳出女病患幫男病患洗澡和替私密處擦藥事件。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

台北市某精神康復之家傳出女病患幫男病患洗澡和替私密處擦藥事件，台北市衛生局經調查和約談後確定有該事件，機構以幫忙洗澡和擦藥可獲得獎勵金方式，女病患是簽署同意書自願協助，但由於機構未做到保護病人的責任，依法可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

衛生局心理衛生科技正江曉娟受訪時指出，衛生局接獲消息後，在6/24實地查訪，經過約談確定有該事件，機構這樣的行為持續至少一個月，因為內部有些住民在自我照顧上比較弱，機構負責人是希望經由住民間互相幫忙，增加復健上的功能，可能認為有些患者比較沒有感受，所以有這樣的行爲，但機構也坦承方式確實不妥。

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江曉娟說，衛生局實地約談調查發現，該女是自願簽署同意書並收取獎勵金，且該女簽署同意書有法律效益的，因此機構和該女兩方都需要進行輔導，讓該女知道自我保護；而針對管理者未善盡保護病人責任，可依違反《精神衛生法》第18條和第57條、處3萬元以上15萬元以下罰鍰，目前相關裁處書、實際罰款金額等後續處置都還在呈核當中，衛生局未來也會加強訪查，確保不再發生類似事件。

關鍵字： 康復之家 台北市衛生局
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