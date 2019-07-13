每天「菸+酒+熱湯」！34歲男確診食道癌末期　孕妻一聽當場崩潰

▲林先生菸齡約20年，又喜歡吃辣、喝熱湯配烈酒，34歲就確診食道癌第4A期。（圖／取自免費圖庫pixabay）



生活中心／綜合報導

34歲的林先生菸齡約20年，且每天嚼食50多顆檳榔，又喜歡吃辣、喝熱湯配上烈酒，去年出現耳朵痛、喉嚨卡卡及吞嚥疼痛等症狀，就醫後確診為食道癌第4A期。即將臨盆的妻子得知丈夫罹癌的訊息後，無法掩飾難過的心情，當場淚流滿面。

台中榮民總醫院13日上午舉辦第九屆「好呷俱樂部」食道癌病友座談會，林先生等食道癌病友出席，在座談會上分享抗癌經驗。林先生指出，自己的職業是貼磁磚師傅，去年開始出現耳朵痛、肩膀痠、胸口痛、喉嚨卡卡及吞嚥疼痛等不適，誤以為是感冒，前往兒鼻喉科診所就診2到3次。

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▼林先生在「好呷俱樂部」食道癌病友座談會上分享自己的經驗。（圖／台中榮總醫院提供）



林先生說，就醫後，醫生透過內視鏡檢查，結果一切正常，便開出止痛藥讓他服用。他提到，規律用藥後，喉嚨痛的症狀明顯改善，但只要停藥的話，症狀就會開始。

林先生症狀出現的當時，恰逢知名藝人、名人因食道癌過世，因此，他被妻子要求到地區醫院進行胃鏡檢查。

檢查結果出爐後，林先生確診為食道癌。即將臨盆的林太太得知後，無法掩飾難過的心情，當場淚流滿面。

林先生與家屬討論過後，決定前往台中榮總胸腔外科進行治療，開始接受第一階段化療、放療療程。雖然化療期間林先生面臨食欲差、味覺改變、喉嚨疼痛、吞嚥困難等症狀，但醫師表示，做完治療後，林先生的腫瘤已經明顯縮小。

▼林先生在家人、妻子的陪同下，戰勝食道癌。（圖／台中榮總醫院提供）



由於腫瘤縮小，已能進行食道重建，醫師替林先生安排了食道重建手術。林先生配合醫護人員指導，平安度過手術恢復期，開始練習喝水、食用較為乾燥的食物。

隨後，林先生接受了食道擴張手術，術後約2、3個月的時間開始正常進食。林先生說，能夠正常進食就是人生的一大樂趣，目前已順利返回工作崗位。

根據《中央社》報導，林先生菸齡約20年，且每日嚼食50多顆檳榔，又喜歡吃辣、喝高粱酒、啤酒配上熱湯。台中榮總胸腔外科醫師林志鴻指出，食道癌的危險因子有吃辣、喝熱湯、吸菸、嚼檳榔等，隨著抽菸、喝酒的民眾年齡下降，近年來食道癌號發年齡層也開始降低。林志鴻呼籲，民眾應少碰這些危險因子，搭配規律作息，才能遠離食道癌。

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▼林先生說，現在已能夠正常進食，也順利返回工作崗位。（圖／台中榮總醫院提供）

