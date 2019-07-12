有另一半…不能交異性朋友？她曝「要先喬3件事」：無法互信很累



▲你的另一半能接受你交其他異性朋友嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／艾姬

愛情是有獨佔欲的，但過多的佔有欲和控制欲對於兩性相處是個很容易引發爭議的衝突點。曾遇過讀者諮詢這類的感情問題，男友在路上看別的女生，追蹤其他女生的臉書，還結交其他異性朋友，導致兩人經常爭吵。女生不能理解，為什麼在已經有女友的情況下還對其他女生有興趣？總是認為男友的作為讓她沒有安全感，才想要掌控他。到底有了男女朋友，還能不能有其他異性朋友？我們和異性朋友相處的分際又該如何拿捏呢？

首先，我想要強調的是「安全感」的產生，不該是來自於掌控。無論交往多久，都不要忘記一件事，每個人是獨立個體，我們在茫茫人海相遇，學習如何和對方相愛相處，但我們沒有權力要求對方改變自己或限制對方的自由，也沒有任何人有義務要愛我、對我好。所以對於別人對我們的好，都該心存感恩並懂得珍惜。再者，當一個人的心思不在你身上時，你限制再多也沒有用，倒不如想辦法找回當初相愛的感覺，增加對方對你的關注。

伴侶的異性朋友，很容易變成假想敵，特別是前任，大家要謹慎處理。至於其他異性朋友，我個人是覺得不必太過小題大作，因為有了交往對象而斷絕和其他異性的來往，失去了很多和別人交流互動讓生命更精彩豐富的機會，也太可惜了！愛情如果無法互相信任，相處起來很累，和異性朋友相處的分際，兩個人互相尊重，找到共識就不必為了一樣的問題經常爭吵。建議可以用以下的選項來溝通。

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▲在和異性朋友出門前，請先和另一半「喬好這3件事」。（示意圖／翻攝Unsplash）

1.和異性單獨會面：



我個人是很寬鬆看待這件事的，包括我的伴侶也從來不過問我和誰見面吃飯看電影。但每個人有不同的接受度，所以你們可以溝通看看，如果要和異性單獨會面，是不是採事先主動報備制？

2.追蹤異性的社群：

看正妹的臉書可以嗎？線上互動聊天可以嗎？我認為現在交友媒介真的很多，社群媒體也不只一個，有辦法每個都監控嗎？我知道有些人則是很透明，把帳號密碼都給伴侶甚至共用帳號的，這就看你們對於隱私的要求有多高了。

3.關於前任的份際：



前任對現任而言多少是一個引人遐想和難以忽略的存在，畢竟是熟悉也曾經相愛過的人。如果想避嫌，最好斷絕日常聯絡，若伴侶是比較大器的人，乾脆介紹前任和現任雙方認識也是一個作法，不私下聯絡，而需要會面時就攜伴出席吧！

兩性交往應該要建立在彼此互信及尊重的前提下，否則總是在懷疑對方的忠誠度、疑神疑鬼，不僅自己很累，也讓對方壓力很大。針對以上幾個重點溝通好彼此的地雷並建立共識，才能減少反覆的爭吵及摩擦喔！

到這裡找艾姬……

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