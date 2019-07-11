她恐慌症發作「覺得自己快死了...」　醫提「13症狀」：別再誤會是心臟病

▲恐慌症發作時，會出現自我失去現實感，甚至會有死亡威脅感。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名年約30歲的女性最近莫明胸悶、心悸、喘不過氣、噁心想吐，感覺自己隨時都有生命危險，頻繁跑急診求治，也到各大醫院心臟科、胸腔科、腸胃科等，但都沒有異常，最後醫師轉介到身心科求診，才發現是恐慌症引起。醫師指出，恐慌症發作時，不少病人會誤以為是心臟病發作，建議要留意心悸、呼吸困難、頭暈等13症狀。

衛福部桃園醫院身心內科醫師歐瑋萱指出，該名女性反覆發作，隨時都提心吊膽，甚至不敢出門，其實所謂的恐慌症就是指在很短的時間內，突然感到一陣焦慮、恐慌，有強烈的死亡威脅感，覺得自己快要死了，建議留意恐慌症發作13項症狀，只要出現4項或以上的症狀，並在短短幾分鐘內就達到最不舒服的程度，就要盡快就醫。

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在治療上，主要以藥物和改變認知行為式來治療。通常數週後症狀可以明顯進步，整個程建議要六到十二個月，中間須配合規律回診，不可以貿然停藥，藥物治療部分則以抗憂鬱劑為主線治療藥物，必要時合併使用抗焦慮藥物，幫助減低恐慌發作的強度和頻率，也可做腹式呼吸的練習，讓身體學會放鬆的技巧。

▲心跳加速和心悸也是恐慌症發作症狀。

【恐慌症13症狀】

1. 心跳加速或心悸

2. 出汗

3. 發抖或顫慄

4. 呼吸困難或窒息感

5. 喉嚨梗塞感

6. 胸痛不適

7. 噁心或腹部不適反胃

8. 頭暈、頭重腳輕或快暈倒的感覺

9. 失去現實感（覺得事物不真實）或自我失去現實感

10. 害怕失去控制或即將發狂

11. 害怕將要死掉

12. 感覺異常、麻木或刺痛感

13. 冷顫或臉潮紅