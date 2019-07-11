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她恐慌症發作「覺得自己快死了...」　醫提「13症狀」：別再誤會是心臟病

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▲悲傷,害怕 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲恐慌症發作時，會出現自我失去現實感，甚至會有死亡威脅感。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名年約30歲的女性最近莫明胸悶、心悸、喘不過氣、噁心想吐，感覺自己隨時都有生命危險，頻繁跑急診求治，也到各大醫院心臟科、胸腔科、腸胃科等，但都沒有異常，最後醫師轉介到身心科求診，才發現是恐慌症引起。醫師指出，恐慌症發作時，不少病人會誤以為是心臟病發作，建議要留意心悸、呼吸困難、頭暈等13症狀。

衛福部桃園醫院身心內科醫師歐瑋萱指出，該名女性反覆發作，隨時都提心吊膽，甚至不敢出門，其實所謂的恐慌症就是指在很短的時間內，突然感到一陣焦慮、恐慌，有強烈的死亡威脅感，覺得自己快要死了，建議留意恐慌症發作13項症狀，只要出現4項或以上的症狀，並在短短幾分鐘內就達到最不舒服的程度，就要盡快就醫。

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在治療上，主要以藥物和改變認知行為式來治療。通常數週後症狀可以明顯進步，整個程建議要六到十二個月，中間須配合規律回診，不可以貿然停藥，藥物治療部分則以抗憂鬱劑為主線治療藥物，必要時合併使用抗焦慮藥物，幫助減低恐慌發作的強度和頻率，也可做腹式呼吸的練習，讓身體學會放鬆的技巧。

▲▼心臟病,中風,生病,心肌梗塞,心血管疾病。（圖／示意圖／pixabay）

▲心跳加速和心悸也是恐慌症發作症狀。

【恐慌症13症狀】

1. 心跳加速或心悸
2. 出汗
3. 發抖或顫慄
4. 呼吸困難或窒息感
5. 喉嚨梗塞感
6. 胸痛不適
7. 噁心或腹部不適反胃
8. 頭暈、頭重腳輕或快暈倒的感覺
9. 失去現實感（覺得事物不真實）或自我失去現實感
10. 害怕失去控制或即將發狂
11. 害怕將要死掉
12. 感覺異常、麻木或刺痛感
13. 冷顫或臉潮紅

另類接地氣？公車時刻表貼到地 阿嬤被迫趴地看...民眾：還以為暈倒

關鍵字： 恐慌症 心悸 恐慌症症狀 胸悶 身心科
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