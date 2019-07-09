診所「搞錯試管」亞裔夫妻產下洋寶寶　醫曝「超嚴格SOP」：這樣最保險

▲醫師指出，試管嬰兒過程需要相當嚴格的確認程序。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

美國一對亞裔夫妻透過人工受孕順利產下雙胞胎男孩，但沒想到兒子外表並不是亞裔，才發現是診所搞錯試管，植入錯胚胎，生下了「別人的孩子」，讓夫妻氣的怒告診所。對此，不孕症醫師蔡鋒博受訪時直呼「這太恐怖了！是很致命性的錯誤！」

蔡鋒博表示，做試管嬰兒需要很多事前處理程序，包括打排卵針、取精，以自己的經驗來說，除了親自跟本人確認精子、卵子，每道程序都經由兩位以上醫療人員的雙重唱名確認，比如放置胚胎的培養皿底下，會用鑽石筆刻上名字，要植入胚胎到子宮時，在實驗室會在對著培養皿底下名字喊初檢體的所有者，再詢問三次病人是否為實驗室喊出的人名無誤。

請繼續往下閱讀...

該對夫妻是在加州一間人工受孕診所花逾10萬美元（約台幣300萬元）做試管嬰兒，沒想到雙胞胎生下來後，不僅不是亞裔的外表，經過檢驗也證實沒有血緣關係，更離譜的是雙胞胎之間也沒有血緣關係，才知道這一切都是診所搞錯試管造成的，夫妻也無奈放棄監護權。

▲一對亞裔夫妻因診所搞錯試管，生下外國雙胞胎。

蔡鋒博坦言，這家出包的診所是國際上相當知名的人工生殖機構，可能是case太多造成差錯或實驗室管理有問題，且該對夫妻事後做產檢，也有表明自己植入的是女嬰胚胎，但照出來卻是男嬰，醫師也太大意沒做進一步確認；當然有些實驗室案例較多情況下，會用刷條碼RFID無線射頻辨識（Radio Frequency IDentification，縮寫：RFID）方式減少人為誤差。

依正常程序來看，在胚胎可以植入前，大概需要1-2個月的時間，過程中處理精子、卵子每個程序都要嚴格把關。蔡鋒博說，所有確認檢體流程都會重複唱名三次，且有些程序病人也要參與唱名，才會進行植入胚胎，就是非常要防範這種「上錯天堂投錯胎」的事件，另外，為降低差錯機率和患者欺騙診所，一般也會建議男方直接在醫療機構取精，不要帶罐子回家取。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

