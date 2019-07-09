ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

診所「搞錯試管」亞裔夫妻產下洋寶寶　醫曝「超嚴格SOP」：這樣最保險

ETtoday健康雲

不孕 試管嬰兒 取卵手術示意圖（圖／達志／示意圖）

▲醫師指出，試管嬰兒過程需要相當嚴格的確認程序。（圖／達志示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

美國一對亞裔夫妻透過人工受孕順利產下雙胞胎男孩，但沒想到兒子外表並不是亞裔，才發現是診所搞錯試管，植入錯胚胎，生下了「別人的孩子」，讓夫妻氣的怒告診所。對此，不孕症醫師蔡鋒博受訪時直呼「這太恐怖了！是很致命性的錯誤！」

蔡鋒博表示，做試管嬰兒需要很多事前處理程序，包括打排卵針、取精，以自己的經驗來說，除了親自跟本人確認精子、卵子，每道程序都經由兩位以上醫療人員的雙重唱名確認，比如放置胚胎的培養皿底下，會用鑽石筆刻上名字，要植入胚胎到子宮時，在實驗室會在對著培養皿底下名字喊初檢體的所有者，再詢問三次病人是否為實驗室喊出的人名無誤。

請繼續往下閱讀...

該對夫妻是在加州一間人工受孕診所花逾10萬美元（約台幣300萬元）做試管嬰兒，沒想到雙胞胎生下來後，不僅不是亞裔的外表，經過檢驗也證實沒有血緣關係，更離譜的是雙胞胎之間也沒有血緣關係，才知道這一切都是診所搞錯試管造成的，夫妻也無奈放棄監護權。

一名狼父性侵女兒6年，竟還噁稱：我有結紮妳不會懷孕。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

▲一對亞裔夫妻因診所搞錯試管，生下外國雙胞胎。

蔡鋒博坦言，這家出包的診所是國際上相當知名的人工生殖機構，可能是case太多造成差錯或實驗室管理有問題，且該對夫妻事後做產檢，也有表明自己植入的是女嬰胚胎，但照出來卻是男嬰，醫師也太大意沒做進一步確認；當然有些實驗室案例較多情況下，會用刷條碼RFID無線射頻辨識（Radio Frequency IDentification，縮寫：RFID）方式減少人為誤差。

依正常程序來看，在胚胎可以植入前，大概需要1-2個月的時間，過程中處理精子、卵子每個程序都要嚴格把關。蔡鋒博說，所有確認檢體流程都會重複唱名三次，且有些程序病人也要參與唱名，才會進行植入胚胎，就是非常要防範這種「上錯天堂投錯胎」的事件，另外，為降低差錯機率和患者欺騙診所，一般也會建議男方直接在醫療機構取精，不要帶罐子回家取。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 試管嬰兒 亞裔夫妻 人工生殖 人工受孕 蔡鋒博
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

扁塌出油又飄異味！專家揪「洗髮超NG行為」很多人第一步就錯了

1年跑38趟北京！郭台銘弟「在懷中病逝」…心碎留醫療團隊：不讓弟白痛

豆漿含高普林「會致痛風」？營養師無奈解析真相！

眼冒斑塊！醫解析「眼瞼黃斑瘤」：恐有心血管問題

左腳腫痛竟是「輸尿管爆長腫瘤」　他傻眼：一直以為是肌肉發炎

高溫引爆熱傷害！　專家推「2大補水關鍵」：喝這溫度最好

這些部位好油！營養師圖解「牛肉油脂含量」：莎朗、牛小排都上榜

消暑不成反烙賽！醫教你「看體質吃冰」：這段時間吃最好

1年跑38趟北京！郭台銘弟「在懷中病逝」…心碎留醫療團隊：不讓弟白痛

台大癌醫試營運半年！　明正式開放「網路、現場掛號」

讀者迴響

回到最上面