發揮OO強項！內向男把妹…靠這2招「根本開外掛」　她一秒被迷倒



▲誰說內向男不好把妹？只要靠這2招，根本是在開外掛。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／約會診療室

約會談戀愛，對任何個性的人來講，都可能是讓人遍體鱗傷的修羅場；而性格內向的男生，本來就已經沒有多餘的社交能量，約會生活，更是好像把他們的生命都抽乾了一樣。

內向的人最常問我的問題就是：「我那麼害羞，要怎麼成為把妹高手？」現在就讓我給你一個好理由，以及可以真正實行的方法！

大多數約會場上的建議指南，都是針對外向開朗的人設計的，或說，試圖把內向的人變外向。接下來，我列出一些常見的約會建議，看看是不是讓你更害怕接近女孩：

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「去參加一堆派對就對了，好像你是市長一樣跑各種攤，跟每個人交關。」

「每天至少跟40個女孩講到話，維持一整年。」

「學著在一票人的場合也能娛樂他人，看起來就像是他們的頭頭。」

這些意見都沒有大問題，只有一個嚴重的小問題，就是它們全違反了你累積能量的原則。內向的人藉由自處來累積能量，而外向的人藉由與他人互動來累積能量。大多數的約會守則或意見，都把內向的人硬往外掰，好像內向的個性是某種需要治療的疾病。那真是錯得離譜，譜都燒成灰的那種離譜。

所以準備好，我將帶你領略內向人專屬的約會祕技。

認清內向人的強項



身為一個性格內向的男人，你的長處很多，而且很強大。

首先，你是一位出色的傾聽者，因為你張開耳朵的時間比張開嘴還要多，這也營造了天生的神秘感。你看來毫不費力，生活就能過得愜意，擁有類似007的瀟灑寫意。你懂得如何深刻與他人產生情感共鳴，你的心思極度細膩。

以上只是稍微舉例，隨便一想就又能填滿5張A4。

現在你可能會想：「對，那就是我，但目前為止，作為一個擁有那麼多優點的絕種男子，我得到的獎勵只有臉頰上的輕輕一吻、肩膀上的同情拍，還有收集成冊的好人卡。」

假如我剛剛如實描寫了你的心聲，那容我告訴你一個驚天大八卦。把你送到偏僻無人問好人好無聊國度的，並不是你的傾聽技巧、與人產生共鳴的特質，或是你周到細膩的心思。問題出在別的地方。

並非你做了什麼事，所以錯了。而是你沒錯什麼事，所以錯了。並非你擁有了什麼而出了問題，而是你缺少了什麼而出了問題。

那個關鍵點，那個「什麼」，就是強大的、打從靈魂散發出的「吸引力」。

要讓女孩為你傾倒，被你迷倒，她要接收到三個層次的感受：1.情感共鳴、2.吸引力、3.性衝動。

絕大多數內向的男人，只專注在建立情感共鳴。但今天後，你不再一樣了，你跟他們都不一樣了。我要帶領你見證，如何在你和她們的一言一語、一舉一動之間，散發勢不可擋的強烈吸引力，還有引起女孩受不了的性衝動。

特別是，我要介紹的技巧跟方法，是最適合內向人格者的方法。



▲只要靠著「傾聽」，也能發揮產生吸引力及引起感情共鳴。（示意圖／記者許力方攝）

1.善用傾聽技巧，層遞「吸引力」



相信自己的眼睛，你沒有看錯。只靠耳朵傾聽，你也可以創造迷死人的吸引力。你需要的，只是把現有的強項發揮到極致，然後做一點小小的微調。

接下來讓我為你示範。

遇到女孩，請先正常發揮你善於傾聽的本領。噹啷，情感共鳴已經到手！

接下來，我們還要一舉擄獲吸引力跟性衝動。

怎麼做？很簡單。聽女孩說話時，請你用一種特殊的、特別的方式，去聽。請你以一種「審核資格」的方式去傾聽。也就是，仔細檢視她說話的內容、檢視這個女孩，是否符合你的交友標準。舉例來說，如果你喜歡貓奴或狗奴一類喜愛寵物的女孩，你可以問她：「你喜歡動物嗎？」或者，你不喜歡每晚跑去夜店狂歡的女孩，你可以問：「你會玩很瘋嗎？」

當你提出這些針對性的問題，女孩會知道你正在進行檢測，判斷她是否符合你的標準。

這就是吸引力的源頭：讓她反過來尋求你的認可。

對於行情好的男人，女孩是無法抵禦的，那源於她們的虛榮。而這種機制叫做「預選機制」，也就是說，當女孩知道你是其他人追捧喜愛的對象，她會把你放到自己的優先名單上，你成了這場愛情競賽裡的種子球員。

而誰會不愛明星運動員呢？

此外，挑剔別人，有助於你的自信養成。聽好了，外向活潑的男人，總是向女孩吹噓豐功偉業，膨風自己對女人有多拿手。但那不是你，也不是你該努力的方向。

內向的人呢，採取的是更與眾不同、更細膩的方式。



▲內向男不用靠著自吹自擂，也能把到妹。（示意圖／記者黃克翔攝）

自吹自擂不是我們的style。反之，藉著拋出一個又一個審核資格般的問題，她會認定你是見過世面的：你的對象選擇很多，你的情路很開。只有行情好的男人，會這麼挑剔。如果她是你的唯一，你才不敢拿她的個性、興趣、成就來秤斤論兩。如果她是你僅有的選項，母豬都能賽貂蟬。帶著審核的心態去聽女孩說話，是營造吸引力最強有力的武器。更重要的是，這個方法跟你的強項不謀而合，聽，剛好是你最會的。只不過你要轉換個心態，換上一雙不同的耳朵去聽而已。

這叫做優點強化，你的內向特質，就像雙面設計的外套，這次你不過把它反過來穿，露出更具魅力的那一面而已。為了讓審核機制發揮作用，你要打從心底「在乎」。你不能只是隨意拋出問句，那些你根本一點不在乎的議題。

所以接下來，請你做個小練習，回答下列問題：

具有怎樣的人格特質，才算是我的理想伴侶？



她的一天該怎麼過？



她喜歡做什麼？運動、嗜好是什麼？



她擁有怎樣的價值觀？



把條件寫出來後，選擇5個特質，轉換成問句。

在下一次的聊天中，像是撒糖花一樣，把這5個問句漂亮地撒在互動中，看看女孩的反應如何。

本來，你的傾聽與產生共鳴的技巧已經熟練，再加上這個審核的機制創造吸引力，這下捕獲少女心的黃金三角中，你已經有了2個。情感共鳴跟吸引力具備。

剩下的性衝動呢？讓我們來攻略它。

2.運用你的傾聽技巧，觸發女孩的「性衝擊」



內向的人，聽女孩說話的方式，經常是錯的。他們要不是緊張過頭、只會點頭，要不在他們腦中的小劇場中，不斷排演接下來要拋出的問題。原因是，他們往往害怕，怕聊天流於無趣。這種方式，扼殺了創造吸引力跟性衝動的機會。

以下，是我希望你採取的新作法。

聽她說話，還得一邊思考？請在她說完之後，才開始動腦。這個改變，背後的意義很簡單。她說話時，請利用她提供的資訊，想像一個有她的畫面。你將因此專注於當下，而敏銳的女孩會留意到的。你和她的共鳴連結，會更深層、更深刻。她說完話後，你才可以打開大腦運作的開關，開始想接下來要說什麼。其中的關鍵是：你動腦想下一步時，要保持眼神接觸。力量就源自此處。



▲傾聽完女生的話後，一邊思考要接什麼話，同時也要保持「眼神接觸」。（示意圖／視覺中國）

眼神接觸＋停頓＝性感張力。

側耳傾聽，在她語畢後，思考接下來該說什麼，同時保持眼神的交流接觸，自然而然就能拉出性感的張力。沒錯，你了解了嗎？一切都是順其自然，依循你的自然本質，不耍花招、也不變戲法。只是改良了現有的傾聽技巧，賦予一點不同變化，就有神奇的功效。

其中的變化就是，你要學著思考的時候，一邊保持「眼神接觸」。性衝動也成為你互動的利器。內向的你，很好，好到女孩都想要。大多數的約會建議，試圖把內向的人翻過來，變成外向個性。正因如此，許多天性閉俗的男人，覺得自己天缺缺大了，遺傳錯大了。而那，真是錯得離譜，譜都燒成灰的那種離譜。

只要你懂得轉化運用，內向的特質就是你火力最強的冷兵器。

而你最厲害的強項之一，就是傾聽。

問題在於，大多數內向的人，聽別人說話時，心裡唯一想的就是：我要跟對方產生共鳴。其實，除了建立共鳴，你還能創造吸引力，點燃性感的化學衝動。



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本文經授權轉自：《內向男的把妹外掛：兩招技巧創造吸引力跟性衝動！》

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