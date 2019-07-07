別再化濃妝！看中醫時…「做這5件事」小心誤診　你中了幾點？



▲看中醫時若頂著大濃妝，可能看不清楚你「原本的臉色」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導



究竟身體有病痛時該看中醫還是西醫，各有擁護者，但事實上只要對患者有所改善的，都為好的治療方式。中醫講究「望、聞、問、切」，以了解病情及收及病史，再做出相應的診斷及治療。香港養生資訊平台《CheckCheckCin》提醒網友們這「5件事千萬別做」，孔直接影響中醫師對其氣色及舌脈的觀察，影響病情診斷。



由香港註冊中醫師梁尹倩所創辦的養生資訊平台《CheckCheckCin》教大家如何成為「聰明的病人」！指出患者具體的形容病情及誠實告知病況，對醫師診治非常有幫助；此外，因看病過程為雙向，中醫師會透過望、聞、問、切以了解病情及收集病史，包括望診：觀察患者身體狀況，包括精神、臉部色澤、五官、皮膚和舌苔；問診：透過聽覺及嗅覺以了解患者呼吸、語言、咳嗽、口氣和體臭等等，是否有異味產生？

問診則為詢問患者或陪診者，疾病發生即發展過程，以及過往病史；至於竊診，則包括脈診及按診，前者為中醫師運用手指感覺脈搏的跳動，而按診則是用雙手對患者進行觸摸按壓，以感受冷熱、軟硬、壓痛和腫塊等變化。



▲中醫透過望、聞、問、切以了解病情及收集病史。（示意圖／記者季相儒攝）

身為患者，在看中醫前也應該避免做「以下5件事」影響醫師判斷病症：



1.避免刷牙時刷走舌苔

2.避免化濃妝，讓中醫師能準確看出你的臉色、唇色。

3.避免飲用柳橙汁、咖啡、奶茶等顏色較深的飲品，因為會難以觀察舌色及舌苔的原來狀況。

4.避免噴香水或止汗劑，以及食用喉糖或口香糖，因為會掩蓋病人原本的氣味、聲音。

5.避免看診前進行劇烈運動、吃太飽或喝酒，因為會影響切診把脈結果，建議提早到診所坐一下才看診。