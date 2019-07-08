窮只能怪自己！研究證實：「你和錢無緣」5大原因…有厭世朋友慘了



▲你覺得自己和「有錢」完全沾不上邊嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

問問網友們有什麼夢想，「賺大錢」是不少人的答案！然而真正致富的人卻寥寥無幾，看看有錢人，再反觀自己需要兼差多份差才能負擔生活費用，落差好大；同年紀的人明明和你學歷相同，做著類似的工作，但你們的薪水卻天差地遠嗎？Youtube心理學頻道《Better Leaf好葉》拍攝影片分析5個「讓你無法致富」的原因，破解沒錢的關鍵。

好葉在影片中提到，研究超過1000多位世界富豪的Steve Siebold指出，每個人擁有同樣致富的機會，但差別在於「自我管理」，不懂得自我管理者，一生都可能在窮忙，即使每天拚命、奮鬥仍總是入不敷出，這就是窮人及有錢人的差別。

好葉也根據研究，統整出5大「讓你無法致富」的關鍵原因：



1.缺乏自信

當你擁有無比強大的自信，就有勇氣嘗試更多事物，在對的時間做對的事情的可能性更加大；若你缺乏自信、老覺得自己會失敗，就會不知不覺採取容易導致失敗的行動。成功者散發自信，其能推動他們突破極限，達到更高成就。

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美國心理學家Amy Cuddy也驗證「姿態」可決定你是怎樣的人。她發現只要擺出如抬頭挺胸、伸展插腰等具有權威感的肢體動作2分鐘，就能產生強大自信，並進而採取更積極、果斷的行動。一旦你開始慢慢累積看似微不足道的信心，你會更樂於學習、勇於嘗試，將會帶動更多成功，形成一種正向循環，而這一切，都從你「假裝很有信心」的那刻開始。



▲不知道自已追求什麼目標的人，很難致富。（示意圖／翻攝自pixabay）

2.目標模糊

有錢人知道自己的需要，致富機會比沒目標者高；而大多數人失敗原因，在於不知道自己該追求什麼，對於人生方向猶豫不決，沒有明確目標能努力，因此只能原地踏步。世界頂尖商業教練T. Harv Eker表示，有錢人選擇全心取得財富，需要專注勇氣、知識和努力，還有明確的目標及願景，才可能成真。



3.等待支援

和「金錢」無緣，問題在於缺乏行動力，通常處於被動狀態，只想等待某人給予鼓勵及動力。就像「擠牛奶的小女孩」，因憧憬美好未來，在得意忘形之際不小心打翻牛奶，一天收入因此泡湯。不可不切實際的空想，必須有行動力。大多數人都希望某天能遇到貴人扶持，而非積極行動追求自己想要的，但機會不會主動送上門，只能空想著機遇的到來的人不會成功。



▲擁有惰性的人，勢必一輩子窮苦潦倒。（示意圖／記者彭懷玉拍攝）

4.擁有惰性

這是人的本性之一，能否駕馭惰性取決於你的態度，不鞭策自己而放縱惰性，一定會失敗。沒有一個白手起家，從一無所有到非常富有的人是沒有付出極大努力的。美國經濟研究局研究近20年來大多數的頭獎得主，發現他們都會在中獎後不到5年，因為過度揮霍而變得窮困潦倒，因此也證實：靠運氣得來的財富不會長久。

5.負面的環境

出生在普通家庭的人，身邊的朋友不是富有的，更多的是懶散的朋友，當你想突破人生舒適圈，例如創業時，身邊的人總是給予「負面評價」」勸退，這個負面環境即成為你無法前進的原因。

成功者身邊都會有正面思想的朋友及家人，這些人的支持與建議將成為你們邁向積極人生的助力。而經常傳達負面訊息和情緒，企圖干擾你做出選擇的人，大多是你人生中的絆腳石，必須遠離！因為他們不想要你改變，以合理化自己失敗的人生。