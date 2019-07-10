3寶爸沒錢養！「截斷輸精管」少做1動作GG了…醫嘆：一隻就會懷孕



▲不想再生寶寶且一勞永逸的方法就是結紮。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導



為了避免不小心「出人命」，許多男女激鬥時會使用保險套，或是服用事前、事後避孕藥，但也有人選擇「結紮手術」一勞永逸。一名30多歲擁有3個孩子的爸爸因無力再負擔下一個孩子，因此求診「截斷輸精管」，沒想到卻沒有遵循「醫囑」並回診，一個月後路過醫院，一驗發現還有精蟲，讓醫生驚呆：「如果最後還是生出來，注定這孩子要跟著你」。



亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑在《醫師好辣》節目中指出，過去新聞中偶會看見結紮後又生出小孩的個案，不是老婆有小王，就是男患者太心急，手術後未驗精蟲就行房；另外，還有少見的「輸精管自動接回」的個案。曾遇過一名30多歲患者，在生了3寶後因經濟壓力無法負擔第4個，求診要求結紮，在手術結束後，醫囑叮嚀往後2～3個月期間，務必「DIY15次」，就怕結紮只是將「輸送帶」截斷，上頭還留有庫存，「男生精蟲這麼多，只要一隻就會懷孕。」



▲結紮後沒有DIY＋回診，男子輸精管裡仍有精蟲在活動。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

邱鴻傑說，頻繁的「清槍管」有助於精蟲排出輸精管，但有的人很心急，在這期間行房仍有極小的懷孕機會。該名男子就是不聽話，在結紮過後皆未回診，一個月後經過醫院順勢一驗，發現還有些活動力差的精蟲，一問之下才發現「他完全沒有DIY」，後續又接連驗了2次，直到完全看不見精蟲才安心。

邱鴻傑開玩笑地說，「如果最後還是生出來，註定這孩子要跟著你。」根據以往的經驗，男患者結紮後若想接回，成功率約70%，其會隨著結紮時間變長而降低。至於想接回不外乎2種原因，第1為經濟狀況改變，第2則為婚姻狀況改變。但他也解釋，一般結紮後要懷孕機率很低，也呼籲患者們結紮後務必依醫囑回診及定期DIY。