30歲男半身痛到不能走　醫揭「小學扭傷」是元凶：腰椎偏移了

▲員榮醫院員生院區中醫部呂彥璋醫師解說，如何矯正患者的足踝、小腿、髖、骨盆、腰部及背部。（圖／員榮醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

一名30多歲男性，近年來從右背延伸到右小腿後側半身疼痛，嚴重時連走路都有困難，就醫時，醫師問診得知男子小學時曾扭到右腳踝，傷勢雖好了，卻造成胸椎向右、腰椎到骨盆整個人向左偏移，有點長短腳，也造成後續影響，出現疼痛問題。在透過針灸、徒手矯正，如今患者已能正常走路、跑步。

收治個案的員榮中醫部中醫師呂彥璋指出，患者主訴數年來飽受從右背延伸到右側腰、髖部、腿部與小腿後側都疼痛，不但無法跑步，最近甚至連走路都困難。深入追問發現關鍵病史「小時候曾有一次右腳踝嚴重扭傷」，當時雖然沒有骨折，但腳踝腫得很大。這個舊傷看似已經好了，卻在他成長過程中持續留下影響，先是出現右腳問題，再慢慢延伸到腰與背。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為什麼腳踝扭傷會影響到全身？呂彥璋解釋，原因在於腳踝與小腿的力量，是與臀部與骨盆息息相關的。腳踝受傷後，小腿力量下降，臀部發力會被連動影響；此外，腳扭傷時脛骨會產生旋轉，會連帶影響股四頭肌，而股四頭肌又是骨盆穩定的重要來源。

呂彥璋說明，於是腳踝舊傷造成骨盆輕微旋轉、偏移，不再維持在中立位置；核心力量也因此下降。骨盆一旦偏了，上半身的動力鏈也會受到牽動，特別是上背與胸椎周圍的肌群會被拉向不對稱的方向，使他在日常發力時，右側背部肌肉必須承受更大的負荷，自然更容易產生疼痛。





▲員榮中醫部呂彥璋醫師為患者徒手治療。

治療時先調整胸椎、肋骨與上背旋轉，再往下處理腰椎、骨盆與髖關節，最後順著調整腿部與腳踝的位置。呂彥璋解釋，這是一套順著動力鏈方向、由上而下的治療方式，針灸太沖、陽陵、華陀夾脊等穴。此外徒手整復患者足踝、小腿、骨盆、腰到背等處，讓錯位的地方逐漸回到順暢的力線上。

因為是多年累積的舊傷，患者回家後要持續做一些特定訓練，例如半深蹲搭配踮腳，訓練腳踝與臀部一起發力；或是以輕鬆的慢跑作為輔助運動，利用跑步過程中左右腿交替的力量交換，訓練骨盆協調度。經過數月治療與居家訓練的配合，他的背痛、腰痛、髖部疼痛以及小腿不適都大幅改善，也終於結束了多年來反覆困擾的疼痛。

呂彥璋強調，這是並不危急但牽涉多個結構、需要循序處理的案例。他也提醒大家，身體是連動的，一個看似小的舊傷，如果沒有好好處理，可能會在日後影響整條動力鏈，造成更大的問題。