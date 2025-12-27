牙周病患「異位性皮膚炎」風險增2.5倍　研究：定期洗牙可降9成

▲定期洗牙不但有助預防牙周病，最新研究還發現可望降低異位性皮膚炎風險。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱俊吉／台北報導

牙周病不只影響牙齒，患者連皮膚都可能出問題。國內研究追蹤近8萬名成人發現，若罹患牙周病，日後確診異位性皮膚炎的風險，約為沒有牙周病者2.5倍，但如定期洗牙、清除牙結石，風險可望下降近7成，甚至趨近9成；醫師說，此研究凸顯口腔發炎與皮膚免疫機制息息相關，洗牙對健康有「一舉兩得」效益。

這項研究由台北醫學大學醫管系副教授廖建彰與團隊進行，他表示，研究追蹤健保資料庫2011至2015年間、年滿20歲的牙周病患者，並持續至2017年，同時排除原本已有異位性皮膚炎族群，僅聚焦「先有牙周病、後來發生皮膚炎」者，再和沒有牙周病史的對照組進行比較，以釐清2種疾病的時序及風險關係。

分析結果顯示，牙周病患者在追蹤期間內，確診異位性皮膚炎的比例明顯高於對照組，其中男性約增加2.7倍，女性約2.4倍，另在不同年齡層也看到一致風險上升，顯示這並非特定族群的偶發現象。

發炎在2種疾病扮演重要角色

研究團隊成員、恩主公醫院皮膚科主治醫師江明哲指出，牙周病與異位性皮膚炎同屬全身性慢性發炎疾病，病人體內的發炎激素都偏高，這也是牙周病患者常合併心血管疾病、糖尿病的重要原因；其次，2種疾病皆涉及菌相失衡，口腔及皮膚的微生態改變，也可能造成反覆發炎。

此外，氧化壓力也是關鍵。江明哲說明，長期慢性發炎會造成自由基累積，加重免疫系統負擔，進一步影響皮膚與口腔屏障功能，而以往研究也提到，異位性皮膚炎常見皮膚屏障基因變異，口腔黏膜在此情況下亦較易出現牙周病變。

洗牙可降低異膚風險近9成

同為研究團隊成員、萬芳醫院皮膚科主任黃愉真則說，研究並發現牙周病患者若定期洗牙，後續發生異位性皮膚炎的風險明顯下降，追蹤期間如洗牙逾4次，風險甚至可下降近9成，顯示若能控制口腔發炎，對於異位性皮膚炎可望有累積性的保護效果。相關研究成果已於日前發表在國際醫學期刊《PLOS One》。

廖建彰強調，研究結果不代表「洗牙可治療異位性皮膚炎」，而是顯示定期洗牙作為預防性健康行為，將有助降低全身慢性發炎負擔，進而降低某些免疫相關疾病的發生率。

廖建彰指出，此研究可作為皮膚科與牙科跨領域的重要線索，例如未來門診評估異位性皮膚炎時，醫師也可多留意病人口腔健康；對一般民眾來說，則應了解洗牙不只能照顧牙齒，更可望降低全身發炎風險，務必善加利用。