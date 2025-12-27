疲勞、像小感冒易忽略　醫揭冬季猝死前「5個低調警訊」

▲冬天是心血管疾病好發時期，容易發生猝死。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

冬天是心血管疾病好發時期，容易發生猝死。醫師指出，多數冬季猝死前的症狀都太輕、太模糊、太像疲勞或小感冒，但其實會出現的「5種低調警訊」，建議要多多留意。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書提到，冬天的症狀特別不典型，因為寒冷會同時影響血管收縮，這會導致心臟負荷上升，還有血液變黏，會導致血栓風險上升，另外還有交感神經亢奮，容易出現心律不穩。

黃軒提醒，如果有「高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸史、家族早發心臟病、睡眠呼吸中止症、長期壓力大、睡眠不足」，萬一出現以下5種警訊，一定要特別警覺。

1.不明原因的「異常疲勞」

明明睡夠，卻醒來就累，做一樣的事，卻特別喘，身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感。研究指出，心肌缺氧早期，常只表現為耐力下降與疲勞感，而非劇烈胸痛。

2.胸口悶、緊、壓但「不像痛」

冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。很多人會感覺到胸口像被壓住、像卡一口氣、像吃太飽。

3.清晨或夜間突然心悸、冒冷汗

心悸、冒冷汗其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降。特別容易發生在「剛起床、半夜上廁所、洗澡前後」。

4.頭暈、眼前發黑、差點昏倒

這不是單純低血壓，而是心輸出量短暫不足的警告，在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是常被忽略的重要線索。

5.睡眠突然變差、半夜醒來心跳快

原本好睡，突然變淺眠、半夜醒來覺得心跳很快、醒來後難再入睡，這常與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

