打瘦瘦針後「尿道口癢癢卡卡」　醫揭關鍵原因：別急著吃抗生素

▲醫師在門診遇到不少患者打瘦瘦針出現尿道口癢的症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

近年來瘦瘦針的控糖、控制食慾藥物在臨床上相當熱門。不過，中醫師周宗翰指出，門診遇到不少患者在使用類似藥物後，反映出一個較少被討論卻相當困擾的問題，就是「尿道口搔癢、卡卡不適感」，這種情況不一定是感染，而是尿糖刺激所致。

周宗翰說明，從西醫機轉來看，瘦瘦針在控糖與抑制食慾的過程中，會影響血糖與代謝狀態，臨床上觀察到的現象，與糖尿病患者服用排糖藥後出現的私密處不適相當類似。

因為排糖藥會將多餘血糖經由尿液排出，使尿液中糖分濃度升高，當高糖尿液反覆刺激尿道口與私密處皮膚，容易造成尿道口搔癢、刺痛、皮膚敏感，若合併輕微漏尿或私密處潮濕，更可能引發破皮或濕疹。

不過周宗翰強調，這種情況不一定是感染，而是尿糖刺激所致，過度使用抗生素或抗黴菌藥物反而可能造成反效果，但若出現明顯異味、排尿疼痛、異常分泌物或紅腫劇痛，仍需就醫檢查以排除感染。

周宗翰提醒，尿道口癢不代表不能使用瘦瘦針，而是身體代謝與體質需要同步調整，只要透過正確的調理，多數患者都能改善不適，另外也建議多喝水以稀釋尿液、保持私密處乾爽、避免甜食、油炸、冰品與含糖飲料，若皮膚已有破損或濕疹，建議諮詢專業醫師治療。