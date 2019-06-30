和姊共用粉撲！女大生臉爆長「百顆扁平疣」　醫看傻：用到快爛掉



▲女大生和姊姊共用粉撲，滿臉爆長百顆扁平疣，嚇壞醫師。（示意圖，非本新聞當事人／趙昭明醫師提供）

網搜小組／綜合報導

出社會的小資族或是得打工賺生活費的大學生，為了「減少開銷」總是省吃儉用，但小心省過頭而染上一身病！一名20多歲女大生，生活勤儉與姊姊共用化妝品，沒想到臉上長出「幾百顆扁平疣」嚇壞醫師，小小顆凸起的扁平疣需透過冷凍及擦藥治療，但過程辛苦也讓醫師苦嘆：「很想哭」。

生活中的細菌，恐藏在你忽略的地方！皮膚科醫師蔡逸姍在《醫師好辣》節目中分享，一名20多歲女大生，臉上長出「幾百顆扁平疣」嚇壞她！由於治療過程辛苦，需一顆顆冷凍或擦藥，蔡逸姍開玩笑地說，「扁平疣一長出來，不是病人想哭，是醫師想哭。」由HPV人類乳突病毒感染的扁平疣傳染疫頗強，女大生因省錢，與姊姊共用彩妝用品，如粉撲、睫毛夾及其他保養品，能共用都共用，互相傳染情況下兩姊妹都中鏢。



▲醫師指出，病毒恐殘留於潮濕的化妝品表面。（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

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蔡逸姍解釋，「女大生粉撲都已經用到快爛掉，快不行，為了要省，一直使用著。」雖然病毒需寄生於生物細胞內，但仍可能殘留一些於潮濕化妝用品的表面。姐妹倆後續除了同時接受治療外，也提醒她們別再共用彩妝品，幸好目前病況已在控制當中。

另外，蔡逸姍還分享一名長了香港腳及股癬（胯下長癬）的男快遞員，因症狀反覆發作，因此建議他擦藥確實，直到脫皮消失後再多擦2週，以免「黴菌躲起來」。沒想到眼神往下一瞥，醫師驚見男子的內褲及襪子驚呆，「不得了！鬆到不行，內褲是洗到快要透光的程度。」一問才知道，勤儉的他襪子沒有破5個洞以上絕對不換。

蔡逸姍說，未定期替換內褲及襪子等貼身衣物，在香港腳及股癬發作嚴重時，黴菌恐深藏其中，因此提醒務必定期更換。她表示，最好在症狀改善後，將舊襪子、穿得鬆垮垮的內褲一次更新，與其花時間及金錢擦藥、看診，倒不如直接替換掉舊襪子及內褲。也建議於發病期間，內衣褲、襪子等與家人分開洗，避免相互傳染。