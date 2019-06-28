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女按摩師大力按客人…後面「一坨掉出來」爆痛！竟是3級痔瘡

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▲▼便祕，肚子痛，大便，痔瘡。（圖／記者黃克翔攝）

▲長期便祕、久坐久站等，腹壓過大造成痔瘡疾病。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／台北報導

一名45歲美體女按摩師「大力」幫客人按壓，導致腹壓過大，有一天突然發現肛門長了「小肉塊」的異物，檢查才發現已經痔瘡第三級，陷入「菊花爆痛」的恐懼中，所幸經環狀切除微創手術，開刀後3天就恢復正常活動；還有另一名43歲男子大便出血甚至導致貧血，醫師一問才知道竟是大量吃納豆影響，同樣長痔瘡惹禍。

三軍總醫院大腸直腸外科醫師溫家政表示，肛門長約3至5公分，由靜脈血管、肌肉纖維等組織負責括約肌的收縮，若發生靜脈曲張，讓這些組織充血、腫大壓迫到神經就會痛，被大便摩擦出血，長得太大就會讓括約肌變鬆，那麼腫脹的組織就可能會掉出來。

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痔瘡其實在肛門扮演著「軟墊」的角色，肛門少了痔瘡組織，便無法完全封閉，而痔瘡組織可幫助肛門達到完全控制，一旦彈性喪失脫垂，就會導致痔瘡腫脹，摩擦容易流血。一開始痔瘡不會有太多症狀，頂多少量出血，並分為內痔、外痔兩種。

▲▼虎標萬金油,大甲媽,媽祖繞境,鎮瀾宮,按摩。（圖／記者姜國輝攝）

▲按摩太大力+久坐，按摩師竟得3級痔瘡。（示意圖／記者姜國輝攝）

俗話說「十男九痣，十女十痣」，久坐久站生活型態越來越普遍，現代人幾乎都會遇到長痔瘡問題。溫家政說，長時間便祕、久坐，加上腹部壓力增加，讓痔瘡的血管長期處於高壓環境，可能變形扭曲、增厚，久了便失去彈性造成腫脹、血管擴張和移位，最終脫垂、出血甚至發炎，都屬於痔瘡疾病。

溫家政說，痔瘡疾病按趙脫垂程度分為4級：第1級僅有出血，第2級就有脫出，但會自行縮回，第3級有脫出下垂，排便時會掉出來，可用手推回去，但到了第4級，無論是否排便都會掉出來，且推不回去。一般來說，前2期都能以藥物改善或生活習慣改善治療，到了3、4級則需動手術。

他曾經治療過一位45歲美體女按摩師，有10年按摩資歷，因長期使勁按摩，又習慣久坐，導致腹壓過大，染上痔瘡疾病，好在經微創手術3天後就回去上班，2周就能出國趴趴走。還有一名43歲男子痔瘡一直難以痊癒，大號總是大量出血，甚至導致貧血，一問之下才發現，是因長期吃過量納豆產品，抑制凝血功能，經停用接受治療明顯好轉。

溫家政指出，傳統手術主要是把內痔或外痔一次切除，但因傷口遍布肛門裡外，術後恐要痛2到3周，近年微創的痔瘡環切手術（PPH）問世，適用一個特殊的筆針儀器，將失去彈性的痔瘡拉回肛門內，再像釘書機的概念一樣「釘」起來，裡面的組織因缺血慢慢萎縮，猶如替痔瘡組織拉皮，僅需住院3至7天就能恢復。

▼痔瘡的形成。（圖／資料照）

▲▼痔瘡。（資料照／衛福部台南醫院）

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