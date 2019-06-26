70%正妹、帥哥住台中！「最高顏值大學Top3」曝光　你母校上榜？



▲陳采青為台大畢業正妹，能性感、能清新、有臉蛋、有學歷。（圖／資料照，陳采青本人提供）

生活中心／綜合報導

台灣哪個縣市顏值最高？想看妹子該衝哪一區？交友App《weTouch》26日公佈「3大美人區」，發現高達70%以上的正妹、帥哥來自台中的OO區，其次為台北OO區、高雄OO區。若再比對用戶的畢業大學發現，台中的正妹幾乎都畢業以「醫護起家」的這間大學；人氣男神則多由正妹雲集的「這間北部大學」畢業。

想知道台灣的帥哥、美女都在哪縣市嗎？根據交友App分析百大受歡迎用戶的資料後發現，獲得「右滑＝Like」比例最高的用戶，居住地有70%來自台中，且以「沙鹿區」比例最高，其次為走在路上隨意都能撞見男神、女神比例最高的城市「台北大安區」，再來則是「高雄三民區」。





▲▼調查發現，專產正妹、男神的大學分別是這3間。（圖／公關提供）





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再來，該調查比對這些高人氣用戶的畢業大學發現，來自台中的正妹，幾乎畢業於醫護起家的弘光科技大學，而台北則以台灣大學的高學歷美女最多；高雄正妹則來自語文專長的文藻外語學院，歷年來以出產女神聞名的世新大學及輔仁大學則意外落榜。至於人氣男神部分，北部以輔仁大學畢業生最多，中、南部帥哥則幾乎畢業於嶺東科技大學和成功大學。數據也顯示，帥哥、男神多「往北發展」聚集台北；正妹則出現「南移現象」，從台南往高雄集中。

除了地區和學歷，哪個星座的帥哥、美女比例最高呢？從調查中分析，最夯的百大用戶中，有高達80%的人星座集中於射手座、處女座、獅子座。若以男、女生區分，正妹最多的星座為射手座、處女座及水瓶座；最會出男神的星座前3名則為處女座、獅子座和巨蟹座。放眼演藝圈，前陣子傳出閃婚喜訊的林志玲即為射手座美女最佳代表，她的老公Akira超man顏值也是處女座帥哥的好代表。