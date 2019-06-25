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台男每天「濕聊」爆增到2.8小時！開場白「剛洗完…」對方秒開視訊

點評:聊起來！！！
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▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）
▲沒管道可以交朋友？現在網友都喜歡透過交友App「濕聊」。（圖／達志／示意圖）

生活中心／綜合報導

自從上班後，交友管道及時間變少了嗎？匿名聊天App《Sofatalk》針對聊天喜好調查發現，相較去年同期，台男每日「濕聊」時間增長至2.8小時，為去年2.5倍，而耐不住寂寞想分享「腥事」的女生則成長1.5倍，平均每5位女生就有1位主動傳送私照。不僅單身男女愛視訊，就連人夫人妻也軋一腳，開場白一登場，對方就知道你在鏡頭前找伴。

根據《Sofatalk》統計，台男每天濕聊時間已從68分鐘增加至2.8小時，使用時間集中於晚上10點後，為去年的2.5倍。比起自己看A片，有超過50%的男性更喜歡用濕聊解決需求，其中有20%的男性，甚至認為比「實戰」更刺激有Feel。

而調查也發現，耐不住寂寞的「慾女們」則成長1.5倍，偏好在午夜12點後開始分享「腥事」，平均每5位女生中就有1位會主動傳私照、語音電愛或是視訊聊色，不但會主動大放送，也會積極向對方討私照，以撫平身體需求後直接倒頭就睡，可說是非常療癒。

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台男每天濕聊2.8小！超撩開場白秒開視訊。（圖／公關提供）
▲調查發現，有58%的男子透過「聊色」解決需求。（圖／公關提供，下同）

另外，相較於去年同期，調查也發現已婚身分的使用者比例提高30%，且選擇「視訊濕聊」的比例比單身者更多，80%已婚人士認為，電愛是種安全的發洩，不需花太多時間明示暗示，只要開場白以「天氣好熱，剛剛洗完澡…」就能讓對方知道你需要在鏡頭前找伴。而整體使用語言及視訊聊天比例，相較過去增加2倍，可見大家使用的交友媒介正在改變。

此外，網友也一致認為，在公司廁所被同事發現自己在濕聊可說是最尷尬的時刻，其次為搭乘大眾運輸工具時，一不小心將害羞的語音內容播出來，都會讓人不知所措。

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關鍵字： 濕聊 交友App 電愛 視訊 兩性健康
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