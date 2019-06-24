莫名半年瘦7公斤！婦罹患「慢性淋巴性白血病」脾臟腫10倍大

▲高雄長庚醫院血液腫瘤科王銘崇醫師。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

一名70歲婦人有長期貧血問題，白血球更飆高到20多萬，血紅素僅5點多，體重也在短半年從48公斤掉到41公斤，伴隨腹部腫脹，就醫檢查才發現是「慢性淋巴性白血病（CLL）」，婦人的脾臟腫成10倍大。醫師提醒，慢性淋巴性白血病最常見的症狀就是「白血球異常增加」，一定要當心。

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收治該病例的高雄長庚醫院血液腫瘤科王銘崇醫師指出，該名婦人白血球飆到20萬，對比正常民眾4千到1萬，數值相當驚人，血紅色也只有正常人的一半，還伴隨胃口不佳，檢查才發現脾臟異常腫大，正常脾臟約100公克，該婦人腫脹到1000克，可以說是從「青芒果」腫成「大金煌芒果」。

▲王銘崇醫師用芒果比喻該名案例脾臟腫大程度。（圖／公關提供）

王銘崇進一步說明，慢性淋巴性白血病就是一種淋巴細胞癌化，好發在60-70歲的銀髮族，以統計數字來看，台灣每年有近200名新確診病患，因為症狀特異性低，不少人都會誤以為是老年症狀，或是在健檢時意外發現白血球過高、淋巴結腫大求診才發現，導致延誤確診治療。

目前國內已有兩款標靶藥物，一種可促使癌細胞凋亡，另一種則是抑制癌細胞增生。王銘崇說，慢性淋巴性白血病的治療目標是延長疾病無惡化存活期，治療原則是「無症狀先追蹤、有症狀才治療」，通常出現血色素和血小板數量明顯下降，影響身體造血功能，造成感染或出血症狀時，就需要採取積極治療。

王銘崇提醒，CLL最容易發現的症狀就是抽血檢查時，發現白血球異常增加之外，民眾也可特別留意一旦出現「體重不明下降、夜間盜汗、反覆發燒、淋巴結腫大、全身倦怠、食慾不振和全身無力」等症狀，一定要盡快到血液腫瘤科檢查。