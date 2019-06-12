當志工遭高速撞飛！18歲女昏迷指數剩3　哥無法接受：她立志當護理師

記者李佳蓉／採訪報導

國道一號10日深夜發生阿羅哈客運摔落邊坡翻車意外！一名18歲朱姓女學生第一時間趕往秀傳醫院急診當志工，希望能提供協助，孰料騎車在返家路上，竟被高速行駛的賓士車撞上，當下因撞擊力道大造成機車解體，女學生緊急送醫後昏迷指數只剩3，希望網友一起為她集氣。女學生哥哥受訪時悲痛表示，真的無法接受在自己眼裡「最單純、最笨」的妹妹被撞成這樣。

朱姓女學生哥哥接受採訪時指出，妹妹平時都會固定至秀傳醫院急診室當志工，從小立志當護理師照顧人的她，也順利考上護理系。10日晚間打工下班後看到國道客運驚傳車禍新聞，就衝到醫院看看是否有自己能幫上忙的地方，卻不幸在返家途中距離住家僅2分鐘路程的花壇鄉中山路上，遭到高速行駛的賓士車撞上，妹妹騎乘的機車被撞得車體嚴重變形，撞擊力道之大，如今昏迷指數只剩3。



▲外科名醫江坤俊也在臉書上為朱姓女學生集氣！（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

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彰基指出，朱女到院前已無心肺功能，頭部大量出血，意識不清，瞳孔放大，血壓低，腦壓增加，嚴重頭部外傷。經電腦斷層檢查腦內大量出血，蜘蛛膜下出血，頭骨破裂。經由緊急開刀手術，進行減壓手術，骨盆大腿骨骨折手術。目前在加護病房，昏迷指數3，持續密切觀察救治中。

朱女哥哥說，妹妹是家中老么，年紀和自己差較多，待她嚴格「如兄如父」，雖然她的成績在三兄妹中不算好，但是她非常單純、善良，常常做錯事被指責總哭得一把鼻涕、一把眼淚。即便家中所有人都疼她寵她，「只有我這個哥哥對她特別嚴」。說起妹妹，「她是家裡最單純、最笨的，可是也是最適合當老么的妹妹」，需要哥哥的經驗分享與實質建議，也讓她一有困難就找上自己，「其實她是蠻依賴我的。」



▲妹妹騎乘的機車遭高速衝撞瀕臨解體。（圖／家屬提供）

眼看妹妹昏迷指數只剩3，情況不樂觀，家屬甚至已簽了「放棄急救同意書」，哥哥也說，「我對於自己待這個妹妹太嚴格，其實相當後悔」，希望能有奇蹟，讓她早日醒來，「我真的不能接受，一個好妹妹就被撞成這樣」。

提起此次的事故，朱女哥哥對於警方及肇事者態度無法認同，他說在事發20小時後才見到肇事者及員警，「肇事者昨天傍晚自己到醫院探視，我們家屬的情緒可想而知，我撥電話請警察過來，他問我『我們警察去能幹嘛』？」讓家屬無法接受，直到所長偕同另一名警員一同到場說明情況，方才安撫家屬情緒。

朱女哥哥還指出：「我感覺到警察處理事情上缺乏同理心，他們是常常需面對情緒面臨崩潰家屬的人，如果不能考慮到跟家屬說話的措辭，恐不適用這份工作。此次意外，警方完全沒考慮家屬心情，家人受到如此嚴重的打擊，20小時幾乎感受不到被重視，情緒絕對不可能穩定的，如果連這種事情都不能體諒，我認為不算一位優秀警察」。