阿羅哈翻車！18歲女「衝醫院當志工」返家遭撞　醫PO文6.5萬網友集氣



▲朱姓女學生在當完志工返家過程中，被車輛高速撞上，目前陷入昏迷。（圖／取自江坤俊醫師臉書）



記者李佳蓉／綜合報導

阿羅哈客運10日深夜在國道一號摔落邊坡翻車，釀成3死13傷重大意外！一名立志當護理師的18歲朱姓女學生一得知消息，立馬衝到醫院急診當志工，返家時卻不幸遭車速過快的車輛撞上，目前仍陷入昏迷。外科名醫江坤俊在臉書粉專PO文，「好起來，我會去參加妳的新生入學典禮」，集結6.5萬名網友替她加油集氣：「最後一定會有好結局的，我堅信」。

外科名醫江坤俊11日晚間在臉書PO文「剛開完刀。傳來一個令人難過的消息，有一位10幾歲的小女孩，昨天晚上因為別人開車車速過快，撞上了她」。據悉，女學生是因10日深夜發生阿羅哈客運國道翻覆，跑到醫院急診當志工，於返家途中發生車禍而陷入昏迷。

「她的朋友告訴我說，她是我的粉絲，我每一場的見面會她都有參加；她的朋友說，因為我，她立志當護士」江坤俊不捨的說，她在今年也順利考上護理系想要和醫師一樣，幫助每一個她照顧的病人。而醫師也錄了一段音給她：「好起來，我會去參加妳的新生入學典禮，妳的畢業典禮我會帶一束花去幫妳慶祝，妳一定會成為一位最有愛心的護理師。」並祈求神明及希望所有朋友、粉絲都能替她打氣，「最後一定會有好結局的，我堅信」。



▲阿羅哈客運10日深夜在國道一號摔落邊坡翻車，釀成3死13傷的悲劇。（圖／地方中心翻攝）

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女學生的父親也在該篇貼文下留言：「 江醫師，謝謝你為他發了這篇文，也讓更多人為女兒祈福。他一直是我們的小天使，希望在大家的幫忙祈禱之下他能趕快好起來。繼續幫助更多人，謝謝大家」。

該篇PO文也在短短14小時內湧入6.5萬名網友為女學生加油打氣：｢雖然不認識妳，這是我第一次為陌生人集氣，因為江醫師要參加妳的開學典禮，畢業典禮，白色巨塔裡不能少了妳，加油！妳一定可以的」、「想唸護理的，必是個善良的孩子。祝福她，早日康復。」、「加油啊，女孩～你ㄧ定能渡過這次的考驗！醫護界等妳～撐住啊江醫師說了他會參加妳的開學典禮哦！所以妳要努力～～」、「妹加油加油喔～趕快好起來實現妳的願望！江醫師和大家一起為妳祝福一切平安，早日康復～」。