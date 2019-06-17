蔬菜是健康食物可多吃？　「吃素5大迷思」你犯了幾種？

文／康健網站編輯 圖／pixabay

不少人為了瘦身、擺脫疾病，或追求健康而吃素，但有人卻愈吃愈胖，甚至便秘、生理期失調、營養不良……，吃出一堆問題。吃素五大迷思，你犯了幾種？

1.吃素求口感，精製容易胖

台北馬偕醫院營養師趙強觀察到，國人吃素講究精緻及口感，吃很多精製的碳水化合物（白飯、白麵條、麵包，甚至甜食等）及素加工品（麵筋、麵腸、素肚、素肉等），這些食物多半熱量高，加工時加入大量油，或為了增加風味，採取煎、炸方式烹調，長期吃下來容易發胖，並衍生出高血脂、高血糖等代謝問題。

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2.吃素就是吃蔬菜？

有些人認為吃素＝不吃肉，所以只要不吃肉就健康，甚至認為蔬菜水果是健康食物，多吃無妨，結果愈吃愈傷身。

有些茹素者篤信「蔬菜」是健康食物，每天應該大量吃，但吃太多蔬菜也會吃出健康問題。例如，長時間大量攝食蔬菜，其中的纖維會阻礙吸收重要的礦物質，如鈣、鐵、鋅、銅等；蔬菜裡的草酸、植酸也會影響礦物質的吸收率。

而吃進大量纖維，或者含吸水力強的果膠的水果，如蘋果、香蕉，又沒有喝足夠的水時，反而會導致排便困難。

再者，吃蔬菜容易有飽足感，但吃太多時，會佔胃容量，因而吃不下其他食物，這對於老年人或一些胃口小的人來說，可能造成熱量，或蛋白質、脂肪及其他重要營養素攝取不足。

3.不吃奶蛋，又吃太少豆類

有些茹素者不吃蛋、奶，而且也很少吃豆類、黃豆製品（如豆腐），容易缺乏蛋白質，或是蛋白質的品質不佳，出現營養不良的情形。

國內素食者攝取蛋白質的品質不理想，缺乏必需胺基酸─離胺酸，可能和吃太少豆類，尤其是黃豆及豆類製品有關。

（圖片來源：pixabay）



4.油炸素食，多元不飽和脂肪酸偏多

市面上的素製品，或供應素食的店家多半使用含多元不飽和脂肪酸比例較高的大豆油、葵花油。這一類油的性質不穩定，容易在高溫烹調的過程中氧化而形成自由基，可能加速細胞老化及導致癌症，因此不宜用來油炸及攝取過多。

5.長期生食，吃出虛寒體質

從中醫觀點看，有些茹素者長期大量生吃蔬菜，以及吃大量五榖雜糧，容易形成虛寒、痰濕的體質。

中醫師張家蓓指出，大多數的蔬果偏寒涼性，經過加熱烹調，可以稍微緩解寒性，但長期生食蔬菜，則容易讓體質轉變為氣虛、陽虛體質，精神體力不好，稍微動一下就覺得累，怕冷，脾胃功能也受到影響。

加上素食者吃較多五榖雜糧，必須由脾來運化，容易讓脾「過勞」，出現脾虛問題，影響消化吸收功能。

此外，脾虛也會帶來婦科問題，例如張家蓓常在門診中看到茹素者，尤其像比丘尼有生理期經血量太大的情形，因為中醫認為脾也主「生殖」，當脾虛時，女性容易出現生理期失調─經血量太多、經期拖得很長等等。

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