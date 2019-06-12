減肥減心酸！台灣人愛用「5大瘦身法」失敗關鍵曝：TOP1汗白流了

▲減肥只靠運動很難瘦下來，飲食往往就佔了7成的影響力。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

文／Cofit營養團隊

台灣人瘋減肥，從早期的香蕉、蘋果、馬鈴薯等單一食物減肥法，到現在流行的生酮、減醣、斷食等飲食法，減肥始終是歷久不衰的話題。健康產業的新創 Cofit 向4,000位參加線上減重計劃的學員調查過去曾使用過的減肥方法，彙整出台灣人最愛用的前五名。快來看看你的減肥法有沒有上榜吧！

第一名：瘋狂運動

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很多人說減肥就是要「少吃、多動、有恆心」。Cofit 營養師張宜婷表示，這句話如果改成：『吃對+動對+有毅力』會更好！因為想要瘦，三者巧妙的配合才能真正有效果。運動可以消耗熱量，但運動前後、平常的飲食配合，才能真正啟動身體的代謝機制，讓你持續減重。所以，「少吃+拼命」運動真的不見得可以瘦下來喔！

記住瘦身的關鍵：『三分練，七分吃！』飲食其實比運動更重要！

第二名：節食餓肚子

許多減肥者常鬼打牆的狀況是：「吃很少為什麼還是瘦不下來？或是瘦沒多少就停滯了...」Cofit 營養師張宜婷表示，減肥的其中一個要素是“控制飲食”沒錯，不過飲食控制過頭、熱量過少，容易啟動身體的“緊急開關”，讓身體關閉不必要的“熱量支出”，導致代謝下降，越來越難減... ！ 如同前面所說的，其實減重的觀念，應該是要『吃對』，讓身體代謝重新被開啟，而不是『少吃』。

▲餓肚子、食物過水，小心瘦身不成，肌肉全流失。（圖／記者李佳蓉攝）

舉例來說，很多減肥的女生怕吃油，以前女星吃任何蔬菜都要過水的減肥法也是蔚為風潮。但是，油脂對於女生來說，是保障生理期順利、皮膚、頭髮保濕的關鍵，過少的油脂不只容易減重卡關，也容易導致情緒不穩，甚至停經！而對男生來說，油脂是減重後期-『增肌期』，非常必要的營養素，缺少對的油脂可能會長不了肌肉！

第三名：看中醫吃中藥

Cofit 營養師張宜婷分析, 減肥中藥常見的作法有幾種：(1) 建議你少吃，但透過中藥補充特定的營養素，讓過程中不會營養太缺乏 (2) 利用某些中藥，提高短時間內的代謝，消耗快，可能會瘦下來 (3) 利用某些中藥讓你的排便變順暢, 這可能也會有點效果, 但很可能過一陣子就停滯了，而且吃中藥能吃一輩子嗎？想要成功瘦下來又不復胖，生活勢必得有些真正的改變！

第四名：不吃澱粉

Cofit 營養師張宜婷再次提醒大家，減重的觀念應該是要『吃對』，讓身體代謝重新被開啟，而不是『完全不吃澱粉』或某些特定食物。澱粉對我們來說是很重要的能量來源，身體需要有足夠的碳水化合物才能幫助我們燃燒脂肪。如果是已經吃很少但都沒辦法瘦的人，也有可能是現在身體是因為能量不夠，無法燃燒脂肪喔！

▲有女性選擇三餐不吃白飯、點心等澱粉食物。（圖／翻攝PAKUTASO）

第五名：針灸、埋線

利用中醫原理，找到個人需要被刺激的穴位讓你不想吃、減少食慾等, 有些甚至搭配相關的中藥進行調理。但根據過去學員的經驗, 效果通常有限，或是停止療程後就復胖, 對於怕針的人來說，每次針灸過程更是煎熬。Cofit 營養師張宜婷呼籲，回歸到減肥的正途，還是得做好改善飲食、定期運動以及培養良好的生活習慣。

其實每一種減肥方法都各有背後的科學原理、優缺點，每個人的體質和生活習慣不同，適合的減肥方法也大不相同！別人用過成功的方法，不代表適合你。不小心用錯了，還有可能破壞體質、快速復胖！Cofit 營養師張宜婷建議, 在減肥之前, 可以先求找專業的營養師幫你做飲食規劃。這是最有效、平價也安全健康的方法。如果減肥用錯方法，或是一味勉強自己，一定無法堅持太久，甚至還傷了荷包又傷身體！想要真正瘦下來，關鍵還是在可否找到適合自己又能長期堅持下去的飲食方法。

註：以上問卷調查區間為：2017年11月14日~2019年5月27日

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