老是三餐在外！營養師授「外食族」膳食纖維攝取法：選這些就對了

▲營養師教你從便利商店聰明選食物，補足膳食纖維。（圖／資料照）

文／好食課楊哲雄營養師

你的膳食纖維吃得夠嗎？相信我，一定不夠的！根據最新一期的國民營養調查，台灣成年人每天的纖維攝取量大約在11.1-13.5克之間，遠低於建議量的20-35克，聽起來實在少得可憐，但這卻是每天都在發生的事情。回想看看我們外食三餐的情景，早餐的漢堡、三明治夾著僅存的一兩片生菜，其他食物根本沒有蔬菜。

午、晚餐吃了便當，便當裡也只有小小2-3格青菜，如果沒有額外再加點個燙青菜，蔬菜根本吃不足夠，而且即便吃夠3份蔬菜，其實距離建議的攝取量還是十分遙遠，那該怎麼辦呢？今天營養師就以便利商店做舉例，來聊聊如何攝取足夠的膳食纖維！

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超商食品這樣挑，吃點蔬菜補足膳食纖維！

講到膳食纖維，最先想到的一定是蔬菜，便利商店除了常見的生菜沙拉之外，其實默默還有一些隱藏著的好吃蔬菜，像是關東煮的蘿蔔、杏鮑菇、茭白筍，都是膳食纖維含量豐富的食物！

在鮮食區的沙拉，一盒可以滿足30-40%的蔬菜建議量，所以身為外食族的我們，在便利商店買午、晚餐時可以多拿個一盒沙拉，或者配個關東煮，都能幫助我們攝取到更多的膳食纖維！早餐方面，現在便利商店有販賣番薯，也是補充膳食纖維的好來源！

高纖牛奶、高纖豆漿，早晚各一杯，幫助補充60%膳食纖維！

飲品，是影響健康的關鍵，我們現在喝太多的含糖飲料，在早餐店順手來杯奶茶、含糖紅茶的比比皆是，這樣的飲品少了膳食纖維、鈣質，但又多了糖的負擔，是目前健康的大問題！市面上也有很多添加膳食纖維的飲品，我們可以選擇這類的飲品，並盡量選擇少糖或無糖，也減少身體的負擔。

市面上常見添加膳食纖維的飲品有高纖豆漿，最近也有氣泡水和牛奶強化膳食纖維營養，在超商買食物時，捨棄含糖飲料，選擇高纖豆漿或高纖牛奶，能幫助我們補充膳食纖維，也增加飽足感。

目前多數人的每日膳食纖維攝取量僅建議量的40-50%，好食課營養師計算了這些商品的膳食纖維含量，早晚一杯高纖牛奶+高纖豆漿可以滿足一天需求的60%，再加上平日吃的蔬菜，確實有機會吃到建議量的20-35克，而豆漿和牛奶同時含有豐富的優質蛋白質，是很好的搭餐飲料。

尤其牛奶更是推薦的飲品，我國成年人有8至9成乳品攝取不足，容易缺乏鈣質，影響骨質正常發育與健康，我們應該養成每天補充牛奶的良好飲食習慣！

最後，還是不免俗的來解釋一下為什麼要吃足膳食纖維？

膳食纖維是非常重要的營養素，除了常聽到有助排便順暢以外，水溶性膳食纖維常是腸道益生菌的能量來源，能幫助調整腸道菌叢，進而影響激素分泌，幫助我們調節膽固醇（連結）、可延緩胃排空的速度，避免血糖急遽上升（連結），並可增加飽足感，進而避免攝取過多的熱量。

上班久坐的生活，造成活動量越來越少，隨著年紀增長，肌肉逐漸流失，代謝持續降低，增加了許多慢性疾病的風險，因此在生活中，攝取足夠膳食纖維是非常重要的一件事，下次不知道吃什麼的時候，別忘了上面的小訣竅，跟著營養師一起健康吃進膳食纖維吧！