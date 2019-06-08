怕光又眼屎爆多！醫曝「乾眼症惡化危機」：窩在冷氣房也危險

▲乾眼症患者若長時間待在冷氣房，容易讓症狀加劇。（圖／記者李佳蓉攝，下同）



記者趙于婷／台北報導

乾眼症年輕化！醫師指出，以往乾眼症大多由年齡和疾病引起，如更年期女性、僵直性脊柱炎、風濕性關節炎，但如今誘發原因十分多元，尤其是3C產品盛行後，讓乾眼症發生年齡層大幅下降之外，「空汙、長期待在冷氣房、三高」都會讓乾眼症加劇。

中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，乾眼症患者盯著固定的物體，如3C產品、書本或跟人講話需要對視太久，都會覺得眼睛不舒服，容易因淚液分泌不足，造成眼睛乾澀、紅腫發癢、有異物感等症狀，也會容易感到疲勞、痠痛和畏光時還會多出眼屎等分泌物。

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陳瑩山說明，乾眼症病患由於眼淚少，因此常不斷眨眼磨擦，造成分泌物增加，分泌物硬化後就黏在眼睛角膜表面，看起來就像是「絲瓜」，會影響視力並且產生異物感、疼痛感。

▲乾眼症會容易感到疲勞、痠痛、畏光和眼屎多等症狀。

而乾眼症之所以會年輕化，和3C產品盛行有很大的關聯。陳瑩山說，過度專心盯3C產品，會減少眨眼次數，導致淚液分泌降低，因此愈來愈多人罹患乾眼症，常見症狀包括眼睛乾澀、容易疲倦、會癢、有異物感、怕光、怕風、易流淚，甚至可能有短暫視力模糊的情形，此外，三高患者血液油脂成分高且混濁、淚液成分不良，加速揮發，也容易造成乾眼症。

雖說乾眼症對視力影響不大，但必須接受長期治療，若有明顯症狀仍不加理會，讓眼睛持續乾下去，眼睛表面就會角膜破皮，破皮若被細菌感染就會潰瘍，一再繼續潰瘍下去，角膜變薄穿孔就有瞎眼的危機，甚至需要換角膜。

乾眼症只能共存和加強眼睛保養。陳瑩山提醒，日常生活中要多幫眼睛補充好油，多攝取魚油、亞麻仁油和多吃含維他命A、C、E的蔬菜水果；使用3C時注意控制時間，最好每使用20分鐘就讓眼睛休息10分鐘。

若長期待在冷氣房，也要放置一盆水來增加室內溼度；機車族可以佩戴全罩式安全帽，以免眼睛受到空氣中的懸浮微粒影響，平時也可使用乾式熱敷眼罩來增進眼睛周圍血流、舒緩眼周肌肉，以防乾眼症找上門。