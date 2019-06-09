馬如龍「憩室炎」引腸穿孔　醫揭「5大症狀」：右下腹痛

▲80歲資深演員馬如龍因病過世。（圖／記者季相儒攝）

記者趙于婷／台北報導

資深演員馬如龍因大腸憩室炎造成腸穿孔，引發腹膜炎、敗血症，今（9）日不幸過世，享壽80歲，突然病逝消息讓人震驚，更有不少人納悶「大腸憩室炎」到底是什麼？醫師指出，大腸憩室炎最嚴重可能會出現膿瘍、腸阻塞或是像馬如龍一樣腸穿孔，常見症狀包含「右下腹痛、發燒、噁心、嘔吐及排便情況改變（便秘、腹瀉）」。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區消化內科主治醫師邱宏治指出，大腸憩室是因為大腸管壁薄弱加上腸內壓力增加，產生從管壁向外膨出的小型囊狀構造，很多人透過大腸鏡檢查會發現「大腸憩室症」，這時通常還沒到發炎，一旦有發炎狀況，可能會有腹部反彈壓痛、腹部肌肉緊繃以及血壓低心跳快等休克現象。

請繼續往下閱讀...

一般來說，大腸憩室症在亞洲人的盛行率約15-25%，隨年紀增加到60歲以上可能會超過5成，但超過8成的大腸憩室症患者，終其一生都沒有特別症狀，剩下1成多的人可能偶有腹痛，只有5-10%的人可能會發展成憩室炎，若一直拖延不就醫，就會導致腸穿孔。

▲排便習慣改變、急性腹痛都可能是大腸憩室炎。（圖／記者黃克翔攝）

大腸癌是國人健康殺手，越來越多人都會自主去做大腸鏡檢查，不少人在檢查完後，被告知有「大腸憩室症」。邱宏治說，症狀輕微可採取居家口服抗生素、流質飲食以及症狀治療，若病患為老年人、無法進食或免疫力較差，則建議住院注射抗生素和點滴補充水分營養，但病情如果嚴重到膿瘍、穿孔、廔管或敗血性休克，則需要視情況進行引流或開刀處理。

邱宏治提醒，大腸憩室症和基因遺傳、大腸蠕動異常和腸內微生菌等有關，根據目前最新研究指出，高纖維飲食、適當運動、減重、戒菸以及避免服用止痛藥和類固醇，都可減少憩室炎的發生機會；若突然出現右下腹痛、排便情況突然改變等問題，建議盡快就醫檢查。