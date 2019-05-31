吃下酒菜減肥！她靠毛豆「3個月狂鏟10kg」　營養師激推這樣吃



▲到日式居酒屋用餐，常可見到開胃小菜毛豆。（圖／二男小家料理提供）

記者李佳蓉／採訪報導



毛豆，在107年外銷產值再創新高，貿易額達新台幣24.5億元，號稱正港「台灣綠金」！它膳食纖維豐富，高蛋白質、低糖值的營養價值，不僅是日式居酒屋熱愛的開胃小菜，也是營養師趙函穎激推的超夯下午茶及減肥聖品，富含飽足感的特性，讓一名長年茹素的女子，靠著「吃毛豆」及調整飲食，在3個月內狂鏟10公斤。

晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎營養師指出，毛豆，指的是「小時候的黃豆」外觀青綠色，又分為有殼及無殼，在一般料理中算是蔬菜類，但營養價值卻是「豆魚肉蛋類」的豆類，蛋白質含量高於一般蔬菜，同時兼具豆類及蔬菜兩者營養特性，是不可多得的健康好物。其與黃豆同樣為豆製品，蛋白質雖低於黃豆，但熱量僅僅一半，且相對普林含量較低，β－胡蘿蔔甚至大勝黃豆10倍，適合網友們當做點心食用。



▲毛豆高纖、低糖質的特性連營養師都激推，認為是「減肥聖品」。（圖／取自趙函穎營養師IG）

趙函穎分析，對於吃素不吃肉的朋友而言，毛豆為入菜好選擇，平均100公克熱量為125大卡，蛋白質含有13.8公克，豐富膳食纖維8.7公克，糖質僅6.1。減肥門診常會建議大家，不妨將毛豆當做下午茶，或是晚間宵夜，「一碗毛豆就可以讓大家吃飽，且能當減醣瘦身料理的好幫手」。

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她的減肥門診中曾有名35歲長年茹素的女學生，愛吃炸豆皮、豆包及麵腸，又大量攝取五穀飯，體重短短在1年內飆升10公斤，原因在於食用太多素食加工品及過多的糖醋調味。因此在營養師的飲食建議調整下，將毛豆以清蒸或水煮方式烹調，或是加入香菇、紅蘿蔔、豆芽和些許白米飯製成「日式雜炊飯」，另外也可以南瓜、地瓜取代米飯，搭配紅椒、黃椒及木耳等多樣化蔬菜，讓她在3個月內就狂甩10公斤。



▲毛豆有分帶殼及沒帶殼者，都是減肥好物，但若本身有貧血的人則建議連殼一起食用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

趙函穎另外也推薦另一道簡單點心「毛豆椰奶酪」，將毛豆打碎加入椰奶即可食用，可說是低糖質的好料理。她說，若你本身為貧血者，建議將毛豆帶殼一起食用，因為上面有很多維生素發酵產生的B12，且再加上它高纖維、低糖質，碳水化合物含量少的特性，若將毛豆當做飯來吃也很OK！她也分享予患有三高的朋友，黃豆、毛豆皆含有大豆異黃酮，富含膳食纖維、皂素，不含膽固醇，可說是取代紅肉蛋白質的重要來源，因此推薦大家每天不妨攝取100公克，也不用再擔心大口吃肉怕過量的問題了。

諮詢專家：趙函穎營養師，現任晨光健康營養專科諮詢中心院長。專長為女性營養專科、減肥瘦身專科、孕期營養、兒童成長、癌症調理、個人專屬身心平衡營養菜單設計。趙函穎營養師部落格、IG