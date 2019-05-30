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老翁「長期嗜睡、食慾差」竟是肺癌　醫揭「診斷關鍵」

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嗜睡竟是肺癌。（圖／北市聯醫提供）

▲該名老翁經過電腦斷層檢查，發現右肺後方腫瘤。（圖／醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

嗜睡、高血鈣竟是肺癌？一名80歲老翁因小中風臥床，但今年初開始出現食慾不佳、嗜睡和咳嗽等問題，就醫發現「血鈣偏高」，考量老翁過去有抽菸且出現咳嗽，進一步會診胸腔科，最後確診肺癌，且已經轉移肝臟、淋巴結和骨頭，目前家屬也決定採取保守治療和安寧照顧。

收治該病例的台北市立聯合醫院腎臟內科主治醫師劉文勝指出，該名病人驗尿發現泌尿道感染，抽血發現血鉀偏低但血鈣較高，依據過去用藥史，先停用之前降血壓所使用的保鈣型利尿劑，並補充水分，初步治療後血鉀及血鈣穩定改善，但在泌尿道感染改善後，意識仍時好時壞，高血鈣症狀在停用排鈣型利尿劑後，卻又再度發生。

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劉文勝說，考慮病人同時有反覆咳嗽以及過去有抽菸病史，故會診胸腔科做電腦斷層，電腦斷層掃描顯示，在右側肺門後方有6.4公分的腫瘤，合併肝臟、淋巴結及骨頭轉移，影像確診為肺癌。

「高血鈣為肺癌引起的相關症狀！」劉文勝解釋，血鈣可以調控骨骼肌及心臟的收縮，不平衡時會出現許多症狀，過低會引起肌肉反射過強，過高則會造成嗜睡、便祕、意識不清、心電圖異常，而根據病史及抽血結果分析，副甲狀腺素正常，也未攝取過多鈣質飲食，但卻再次出現高血鈣，合併年紀大及過去抽菸病史，所以須考慮肺腫瘤的可能因素。

劉文勝說，高血鈣的治療與臨床症狀需為內科醫師所熟悉，另外，臨床上老年病人出現高血鈣，往往需要考慮可能就是腫瘤所引起的伴隨症狀，一定要盡快做鑑別診斷。

關鍵字： 肺癌 食慾差 嗜睡 老人
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