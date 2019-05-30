ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

結婚不是衝動！婆媳問題、生子吵不停...專家：婚前先討論「7件事」

ETtoday健康雲

▲▼結婚,婚姻。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲專家提醒，情侶在走入婚姻前一定，可談談婚前7大要點。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

結婚是人生大事，但在從準備結婚到婚後生活，都可能讓雙方間出現不少矛盾，甚至鬧到分手、離婚。對此，精神科醫師楊聰財指出，臨床上遇過各種不同「婚前憂鬱症」的案例，建議準備要走入婚姻的情侶，要遵循「婚姻協談7大要點」，預習未來婚後生活可能面臨的各種情況，討論出最適合彼此的處理方式。

楊聰財說，現在年輕世代的婚姻觀趨向個人主義，較追求與另一半的自由親密關係，跟過去傳統的支配控制模式大相徑庭，當兩個不同世代因婚姻關係被迫交集時，就可能引發溝通衝突。

請繼續往下閱讀...

尤其華人社會的女性大多被要求配合男方提出的條件，造成身心巨大轉變產生價值觀差異或環境適應障礙，例如家長強勢介入結婚籌辦、不知如何面對未來的公婆及擔心婚後生活受到限制等，容易在結婚前產生一種莫名不安、對未來迷惘的焦慮，導致睡眠障礙、食慾不振或情緒低落等婚前憂鬱症症狀。

楊聰財建議，若情侶之間有步入婚姻的計劃，建議遵循「婚姻協談七大要點」，若是在即將進入婚姻生活時，因身心不適應而導致憂慮、焦慮等情形，嚴重影響睡眠或飲食者，也應主動向專業醫師求助。

▲▼哭,傷心,憂鬱。（示意圖／翻攝自pakutas）

▲不少女性在面對婚姻時會出現婚前憂鬱症。（圖／免費圖庫）

【婚姻協談七大要點】

1.探討婚姻的意義
互相瞭解對婚姻的想法及結婚動機。

2.學習與伴侶溝通
學習適當表達自己的想法、情緒以及肢體語言。

3.瞭解婚姻角色
確認彼此在婚姻中的角色，討論出合適的相處模式。

4.處理婚姻衝突
討論發生衝突時的處理方式。

5.確認婚姻關係
討論婚後各自原生家庭的關係處理方式。

6.釐清性與家庭計劃
釐清彼此性的需求及喜好上的差異與未來生育的規劃。

7.規劃經濟與職業
討論婚後在家庭經濟與個人工作上的想法，並擬定未來開銷管控模式。

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

關鍵字： 結婚 婚姻 婚姻協談 精神科 楊聰財
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「爆菊」狂滴血！醫揭「痔瘡最愛族群」：蹲超過15分鐘好危險

為抱金孫！準婆婆手刀衝公司「逼簽離職」她超憂鬱...男友：要忍耐

1週拉不到3次！「習慣性便秘」7症狀　醫授「改善妙招」：按穴位也行

12歲童「每晚尿床」不敢去畢旅　醫揭「背後真相」：和3問題有關

女性伴侶可「自體滴精」產子　醫曝「3大條件」：4等親之外！

同婚專法過後…女同志想「借精生子」　名醫FB被灌爆：只能無奈拒絕

「抽神經」到底在抽什麼？醫「3點解析」：別再誤會了！

澳洲1包759元！台灣菸價低到吊車尾　WHO：漲價才能降抽菸率

就是不想上班！醫曝最會「職業倦怠」2大族群：這些人都上榜啦！

「自體免疫疾病」易不孕　醫曝「關鍵原因」：胚胎被秒殺！

讀者迴響

回到最上面