結婚不是衝動！婆媳問題、生子吵不停...專家：婚前先討論「7件事」

▲專家提醒，情侶在走入婚姻前一定，可談談婚前7大要點。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

結婚是人生大事，但在從準備結婚到婚後生活，都可能讓雙方間出現不少矛盾，甚至鬧到分手、離婚。對此，精神科醫師楊聰財指出，臨床上遇過各種不同「婚前憂鬱症」的案例，建議準備要走入婚姻的情侶，要遵循「婚姻協談7大要點」，預習未來婚後生活可能面臨的各種情況，討論出最適合彼此的處理方式。

楊聰財說，現在年輕世代的婚姻觀趨向個人主義，較追求與另一半的自由親密關係，跟過去傳統的支配控制模式大相徑庭，當兩個不同世代因婚姻關係被迫交集時，就可能引發溝通衝突。

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尤其華人社會的女性大多被要求配合男方提出的條件，造成身心巨大轉變產生價值觀差異或環境適應障礙，例如家長強勢介入結婚籌辦、不知如何面對未來的公婆及擔心婚後生活受到限制等，容易在結婚前產生一種莫名不安、對未來迷惘的焦慮，導致睡眠障礙、食慾不振或情緒低落等婚前憂鬱症症狀。

楊聰財建議，若情侶之間有步入婚姻的計劃，建議遵循「婚姻協談七大要點」，若是在即將進入婚姻生活時，因身心不適應而導致憂慮、焦慮等情形，嚴重影響睡眠或飲食者，也應主動向專業醫師求助。

▲不少女性在面對婚姻時會出現婚前憂鬱症。（圖／免費圖庫）

【婚姻協談七大要點】

1.探討婚姻的意義

互相瞭解對婚姻的想法及結婚動機。

2.學習與伴侶溝通

學習適當表達自己的想法、情緒以及肢體語言。

3.瞭解婚姻角色

確認彼此在婚姻中的角色，討論出合適的相處模式。

4.處理婚姻衝突

討論發生衝突時的處理方式。

5.確認婚姻關係

討論婚後各自原生家庭的關係處理方式。

6.釐清性與家庭計劃

釐清彼此性的需求及喜好上的差異與未來生育的規劃。

7.規劃經濟與職業

討論婚後在家庭經濟與個人工作上的想法，並擬定未來開銷管控模式。