「不抽菸」台商健檢驚罹「肺腺癌」　醫：4種人風險也很高

▲一名47歲台商意外確診肺腺癌，讓沒吸菸的他相當震驚！（圖／ETtoday示意圖）

記者趙于婷／台北報導

一名47歲台商年初回台灣做全身健康檢查，發現左下肺葉有超過2公分實心腫瘤，確診肺腺癌第二期，讓「沒有抽菸」的他相當震驚！醫師指出，根據醫學統計抽菸的人，約2成罹癌類別屬於鱗狀上皮癌，跟肺腺癌沒有絕對關係，建議長期暴露在「廚房油煙、工廠廢棄物、石棉場所、有肺癌家族史」的人，都要定期做肺部篩檢。

台中慈濟醫院胸腔外科柯志霖醫師指出，肺癌是台灣10大癌症第1位，早期沒有明顯症狀，若沒定期做篩檢，等到出現症狀時，往往都已經晚期，而該名台商定期檢查照X光卻沒有發現病灶，是因為腫瘤位置被心臟遮蔽，不容易看見，透過低劑量電腦斷層檢查，才意外發現病灶。

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在治療上，柯志霖說明，第三、四期肺腺癌，局部易侵犯到淋巴組織或擴散到其他器官，大部分不合適接受手術，只能做傳統化學治療及少數標靶藥物治療，如果能早期篩檢，在癌細胞未侵犯其他組織前，只要手術切除範圍足夠，術後就有機會免於化學治療，若病理報告結果是原位癌或是第一期，整體治癒率甚至達到9成以上。

▲台中慈濟醫院胸腔外科柯志霖醫師。（圖／台中慈濟醫院提供）

早期肺癌沒有任何症狀，台灣每10位肺癌患者就有7位被斷出第三或第四期。柯志霖提醒，年齡介於55歲到74歲菸癮者一年抽菸超過30包，以及抽菸或戒菸尚未超過15年民眾，都可以接受低劑量電腦斷層檢查，而一等親有肺癌家族史的危險性也高於一般人，一定要定期篩檢。

另外，非小細胞肺癌主要分成腺癌、鱗狀上皮癌及大細胞癌，根據統計，無抽菸史的病患占所有肺癌病患的50.2百分比。柯志霖強調，長期暴露在廚房油煙、工廠廢棄物與石棉場所等，建議應當要作肺部篩檢。更值得注意的是，戶外空氣汙染也會引起肺部病變，民眾要隨時留意空氣品質，汙染物過高時應儘量在室內活動。