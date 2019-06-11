熬不過距離就分手！超吃虧下場曝...專家搖頭：根本不懂愛人

▲情侶面對距離感，該如何調適，還是選擇分手？（圖／123RF）

文／智遠老師

在戀愛期間的所有情侶，似乎最害怕的就是距離！

都說女人是天生的感性動物，喜歡繞著彎說話。但男人不是，他們聽到的就是你當下這句話的字面意思，也不會花心思去深挖你暗藏的含義，女人說「吃飯了嗎？」是想作為開場白，開始進一步的情感交流，而在男人眼裡，這就只是純屬在問他吃飯了沒；女人口是心非說「我沒事」，男人覺得可能真的沒什麼……。

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如果永遠也不在同一頻道的聊天方式、相處模式、思維模式，早已注定了兩人越走越遠。

言語距離也會產生心中的距離，但距離卻也能產生回憶。是否願意珍惜情感生活的美好，挽回逝去的緣份，全都在你個人心態上的調整。

很多人在感情失敗時，只會感受到被對方拋棄、感受到失敗，面對痛苦的時候選擇指責對方，把責任推給對方，甚至怨恨對方。以為所有的痛苦與感受都是拜對方所賜，完全否定了對方之前所有的付出，絲毫沒有覺得事情的結果，也跟自己有關。

▲愛情要能夠反思、調整自己，才能真正享受愛人與被愛的意義。（圖／翻攝PAKUTASO）

其實在這樣的心態，很難成長、很難變得成熟，也很難與這個世界相融，善待自己以及善待他人。內在的愛如果很匱疺的人，他們根本不懂得什麼是真正的愛自己與愛他人。

當人享受被愛的時候，往往趾高氣揚！你陷在自己的情緒裡，去處理你們之間的糾紛，一切都以你自己的喜怒哀樂為主導。你說給對方所謂的愛，不過是想要換取更多對你的愛，想要去控制和佔有，何時有給過對方真正的無條件的愛呢？

有問題懂得向內看，適時反思和調整自己，能夠理解與包容他人，才能放下自我的稜角，與這個世界很好的相處。與每一個人很好的相處，進而懂得用感恩的心去對待他人，對待生活，凡事多付出，感情自然也能順水推舟。所以經營愛情的心態很重要，當你懂得了這點時，你就不會因為一時分開的距離而傷心難過，反而會覺得距離也是一種美。

本文作者

情感導師 智遠，於『幸福拼圖Zec99』團隊負責失戀挽回課程，在這團隊已有5年的資歷。目前承接失戀學員超過1000名以上，專長善於主導『擬定挽回計畫』、『情緒心理學』、『情感關係維持』，為失戀戀人們做更客製化的完善分析與指導。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99