超入門運動！醫授「健走4重點」不傷膝蓋　你的腳O先落地嗎？



▲不想運動嗎？不妨從「入門運動」健走開始吧！（圖／達志／示意圖）

圖、文／健談

運動對健康的助益極大，除了可以提升代謝、維持肌力，還有助預防骨質疏鬆！想要養成規律的運動習慣，不妨以健走作為入門運動，但健走時也要留意正確姿勢與方式，更有助維持健康。維力骨科診所院長高逢駿醫師表示，健走時建議穿著包覆性佳的運動鞋，走路時注意腳的著地點，維持腳跟、腳掌、腳趾依序著地的方式行走，以減輕關節負擔。



▲醫師傳授「健走4重點」讓你動得有效率又減少傷害。（圖／健談授權提供）

運動是維持健康的關鍵之一，若平日沒有運動習慣者，建議可嘗試從健走開始練習！根據國民健康署資料指出，健走時須留意以下4個重點：

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1. 以運動鞋為佳：健走時建議選擇包覆性佳、鞋墊軟硬適中的運動鞋，像是慢跑鞋有緩衝避震的功能，就很適合用來健走使用。

2. 注意腳著地點：健走時，建議讓腳跟、腳掌、腳趾依序著地，這樣的走路方式有助於分散身體重量，以減輕關節、膝蓋所受到的衝擊。若是走在下坡路段時，建議將步伐變小，也可避免膝蓋受到傷害。

3. 漸進調整速度：剛開始健走時，建議緩步慢走5分鐘，幫助自己熱身；接著再將步伐加快，並維持快步走約20至30分鐘，以達到運動的目的。根據骨鬆學會專家指出，若每分鐘能走90至120步，相當於時速每小時4.8至6.3公里，維持這樣的運動速度並持續運動15週，可望能顯著提升總骨密度。

4. 走完勿忘伸展：健走結束後也要伸展肢體，一方面可幫助放鬆緊繃的肌群，也有助加速身體代謝運動後的產物。

高逢駿醫師提醒，健走是很好的入門運動，不限時間、地點與運動者年齡，只要依照身體體況，循序漸進增加運動強度，持之以恆地運動，就有助促進身體健康。

諮詢專家：維力骨科診所院長高逢駿醫師

本文經授權轉自：健談