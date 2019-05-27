「腸躁症」腹痛狂拉沒藥醫　醫推「低腹敏飲食」靠吃改善！

▲台灣腸躁症盛行率約22%，患者會有長期反覆或交替出現腹脹、腹痛。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣大腸激躁症盛行率約22%，患者會有長期反覆或交替出現腹脹、腹痛、腹瀉或便秘等症狀。醫師指出，腸躁症和壓力、情緒問題、睡眠不正常、腸道菌叢異常、腸道發炎或感染、飲食習慣不佳等有關，除了用藥物緩解症狀之外，日常飲食也要配合做到「低腹敏」。

大腸激躁症（腸躁症）診斷標準包括「腹痛、脹氣和排便有關（排便後會暫時紓解）」、「排便次數改變（便秘、腹瀉）」和「大便型態改變（如硬塊、稀軟、水便）」3個主要症狀，發生時間超過6個月以上，只要最近3個月每週至少超過1天有2個症狀就可確診。其他如排便習慣改變、糞便帶有黏液或是解出黏液狀糞便也算是診斷症狀。

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但臨床上並無確切根治大腸激躁症的治療方式。台大醫院胃腸肝膽科專任主治醫師曾屏輝坦言，目前僅能透過藥物舒緩、紓解壓力和「低腹敏三階段飲食」改善，而根據澳洲蒙納許大學發表最新低腹敏飲食的研究，證實相較於標準飲食，86%腸躁症患者採行低腹敏飲食後整體症狀獲得改善。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，低腹敏飲食（Low FODMAP Diet）是指存在於食物中的一群「短鏈碳水化合物」及「糖醇」，FODMAP攝取過多時就可能誘發腸躁症，但並非所有FODMAP都是腸躁症誘發因子，取決於個體對該食物的腸道敏感度。

▲低腹敏飲食包括糙米、全榖蔬果等。（圖／翻攝自pixabay）

腸躁症患者攝取過多FODMAP時，易發生無法在小腸被完全吸收而直接進入大腸，帶入水分造成腹瀉，經過腸道細菌發酵後產生氣體，進而引起腹脹、腹痛，FODMAP也經研究證實，可能是造成腸胃道敏感的關鍵，因此取諧音「腹敏」。

許惠玉說，「低腹敏飲食」並非只是避免攝取特定食物，而是必須在醫師、營養師建議下分三階段進行，找出患者對個別食物腹敏狀況，提出相應飲食建議，而目前常見的低腹敏全穀蔬果有白米、糙米及其製品，火龍果、百香果、奇異果、草莓，紅蘿蔔、菠菜、茄子等。

但低腹敏飲食會減少蔬果雜糧類的攝取，有營養失衡風險。許惠玉提醒，一般健康人在無腸道症狀時，不建議採取低腹敏飲食，特殊對象如幼兒、老人、飲食不正常者也不適用，實施低腹敏飲食需經過專業醫師和營養師嚴謹控管，也不適合長期進行，以免造成營養失衡。