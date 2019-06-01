想脫魯快把握！12生肖「六月運勢」曝：虎、兔、豬正緣到啦

▲6月運勢注意！正緣出現要趕緊把握。（圖／翻攝在pixabay）

生活中心／綜合報導

易經財經專家陶文在新書《2019豬年開運賺大錢》跟讀者分享，12生肖國曆6/6～7/6大解析！不只是開運，還要開啟新生命。在追夢的路上，寧願華麗地跌倒，也不要站在原地假裝優雅。用電影《一萬公里的約定》的台詞，與有緣好友們共勉。

請繼續往下閱讀...

【鼠】（宜謹慎）

本命對沖的月份，自然是諸事不宜了。本月不利嫁娶。雖然大環境因為「歲祿吉星」而十分活絡，機會磁場也跟著活躍，不過對於老鼠而言，事緩則圓是理想的趨吉避凶。財利運勢出現變化，投資買賣宜謹慎。愛情溝通需更多耐心。

【牛】（宜謹慎）

桃花盛開的本月，人際關係磁場活絡，再加上「歲祿星」的照拂，本月的廣結善緣，即便是攀龍附鳳也無妨。投資求財宜謹慎，「六害星」作祟，買賣宜守紀律，否則極容易「抓龜走鱉」。男士們宜關心另一半的健康，女士們宜謹慎面對喜悅的邂逅。

【虎】

三合吉星照拂，再加上「歲祿星」加持，這是個吉利的月份。事業上有機會創造成就，因此有想法就付諸於做法。財祿吉星氣勢頗佳，投資求財有利可圖。男士們的正緣星明顯，猶豫只會錯失良機。與法律有關的事務，委請專家為宜。

【兔】

歲祿星和本命文昌星併臨的本月，上個月的精彩可望獲得延續。行動延續，計畫延續，收成則容易出現在下個月。雖然如此還是需要低調，以免招惹了「五鬼小人星」，小人成不了事，卻容易壞事。男士們愛情運勢頗優，值得努力。

【龍】

心動就該馬上行動！「歲祿星」當家的本月，不只是諸事皆宜，對於機會的掌握，有必要化被動為主動。當最壞的結果已然獲得掌握，就該大膽行動。本月大利成家立業。唯一需要提醒的是，由於月犯「喪門」，探病與弔唁審慎為之。

【蛇】

雖然是「歲祿吉星」職事的月份，再加上蛇人們的桃花星盛開，不過此月只適宜開拓人脈，廣結善緣。事業上的合作宜謹慎，認真思考的結果反而容易獲得強大能量的肯定。本月依舊宜謹慎理財。由於月犯「血光」，行車宜小心。

【馬】（宜謹慎）

本命之月，雖有「將星」與「歲祿吉星」照拂，待人處事還是有必要展現圓融。本月不利嫁娶。男士們宜謹慎面對愛情事務，謹記天底下沒有白吃的午餐。謹慎理財，只因為劫財星暗中虎視眈眈，親友借貸宜量力而為。

【羊】

六合之月，再加上「歲祿星」加持，本月延續上個月的好磁場，事業有望再創高峰。不過在忙著投入事業的同時，也需要照顧健康，別讓「病符星」得逞。安排健康檢查，而捐血也是化解之道。本月大利嫁娶，卻需謹慎面對愛情。

【猴】

歲祿星職事之月，同時也是猴子們的官祿星主事的月份，事業幸運指數容易獲得提升，因此該執行的事務儘管執行。「偏緣星」氣勢明顯，女士們宜謹慎面對愛情事務。合作案件的洽商與簽署，稍安勿躁為宜，以免遇人不淑。

【雞】

「歲祿星」職事，再加上「福星」高照，這是個吉利的月份。人際關係磁場活絡，人緣磁場亦優，廣結善緣之舉有利事業發展。因此合作是理想的策略，珍惜不起眼的機會。女士們宜謹慎面對情愛事務。男士們珍惜你的愛。

【狗】

三合「將星」的本月，諸事皆宜，再加上「歲祿星」的照拂，這是個具有心想事成能量的月份。然而值得提醒的是本月最大的忌諱也在「太吉利」，因此務必放下「理所當然」的思維。家庭運勢頗佳，搬家、入宅、購屋宜順勢而為。

【豬】

歲祿吉星職事的本月，諸事皆宜。再加上本命「龍德」、「紫微」兩大吉星併臨，當機會獲得肯定的判斷之後，就該積極行動。雖然如此，本月還是不宜嫁娶。女士們宜提防招惹偏緣星。男士們的正緣星明顯，猶豫只會錯失良機。

內容摘自《2019豬年開運賺大錢》／陶文（易經財經專家）／時報出版