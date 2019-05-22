心跳「1分鐘飆破200下」突昏倒　28歲女「心室頻脈」險喪命！

▲一名女性反覆無預警昏倒，心跳不規律加速，確診心室頻脈。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

28歲在國外百貨用品店工作，需要長期站立且上下樓梯頻率高，業績壓力常讓小如神經緊繃，某天上班突然昏倒，心跳不規律加速且很喘，但休息幾分鐘後，又恢復正常，沒想到隔天跑步時，再次發生同樣狀況，之後就常無預警發作。就醫檢查發現1分鐘跳超過200下，確診「原發性心室頻脈」。

收治該病例的台北慈濟醫院心臟內科張耀庭醫師指出，心室頻脈是指1分鐘心跳大於120跳，且源自心室的嚴重心律不整，會增加猝死的機率，其中「缺血性心臟病」是造成心室頻脈最常見的原因，常會讓血壓不穩定、心臟停止跳動甚至死亡。

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心室頻脈分為原發性與續發性，原發性心室頻脈是較少見的一種心律不整，可能潛藏有基因或心臟結構上的問題，如細胞中鈉離子、鈣離子的失衡及其他與心臟有關的基因變異；續發性心室頻脈則是冠心病、心臟衰竭、瓣膜性心臟病、心肌病變、心肌肥厚或藥物造成電解質不平衡等因素。

▲該名患者的心電圖波形起伏大且錯亂。（圖／台北慈濟醫院，下同）

心悸是心室頻脈最常見的症狀，也會伴有胸悶、喘、暈眩、昏厥等各式各樣症狀。張耀庭說明，不論是原發性或續發性心室頻脈，都應嘗試找出疾病的源頭，有時可能是生活作息改變、壓力或是甲狀腺問題，但也可能潛藏著心臟缺氧或心肌發炎等原因。

長期服藥、裝置去顫器或心律不整射頻電燒術都是治療方式。張耀庭提醒，心室頻脈是心律不整疾症中，致命性最高的一種，但症狀常常會被忽略，一旦有不明原因的心悸、心跳不規律，甚至1分鐘心跳持續超過120下，要盡快找專業心臟科醫師診治。

▲台北慈濟醫院心臟內科張耀庭醫師。