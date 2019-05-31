▲洗鼻水過熱...燙傷鼻腔恐引腦炎！醫：別超過這溫度。（圖／示意圖／記者周姈姈攝）

記者嚴云岑／台北報導

空氣污染日益嚴重，不少民眾會自行購買洗鼻鹽洗鼻腔緩解症狀。但食藥署提醒，沖洗鼻腔的頻率並非越多次越好；醫師也提醒，洗鼻水溫度過高，可能會造成熱傷害，由於鼻粘膜十分敏感，如果燙傷的話，也容易引起腦炎，不可不慎。

每當季節交替、溫差大，鼻腔黏膜受刺激後，就容易出現流鼻水、打噴嚏等過敏症狀，但用洗鼻器真的好嗎？食藥署表示，市售洗鼻器種類繁多，若搭配洗鼻鹽使用，可幫鼻腔清除過多的分泌物、懸浮微粒等，達到一定舒緩效果，但由於其為二級醫材，使用前仍建議諮詢醫師後再使用。

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▲洗鼻器。（圖／記者嚴云岑攝）

三軍總醫院耳鼻喉科主治醫師劉紹正表示，使用洗鼻器一定要搭配食鹽或洗鼻炎，也不可用太冰或太溫的水沖洗。若用太冰的水，可能會造成刺激鼻腔造成腫脹，反而分泌更黏液，讓鼻涕變濃稠；使用過熱的水，也可能造成熱傷害，鼻腔燙傷若處理不當，還有可能引發腦炎。

洗鼻子的水溫該落在幾度比較合適？劉紹正表示，還是建議在30～35度左右為宜。至於次數，他認為一天洗一次就可以，因為洗鼻子就像洗澡，每天洗太多次也不會比較乾淨，而且若使用不當，還容易造成嗆傷。