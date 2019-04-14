靠達文西手術兩頭賺？健保署資料曝光「婦產科」最多

▲健保署發現有醫院疑似虛浮報達文西手術案件，將進一步清查。（圖／台灣機器人手術醫學會提供）

記者趙于婷／台北報導

健保署發現有醫院執行「達文西手術」，疑似一邊向病人收取自費，又以腹腔鏡手術申請健保給付，涉及兩頭賺疑慮。對此，健保署今（14）日指出，疑慮件數有7,810件，其中以婦產科為大宗，也因為醫學中心引進達文西手臂的儀器多，因此執行數量也比較多，因此醫學中心要釐清件數就占了4,162件。

健保署副署長蔡淑鈴指出，104年就重申除了根除性的攝護腺癌切除術，可以用腹腔鏡手術來申報，民眾自付達文西手術差額，其餘因為經過評估，療效跟安全和腹腔鏡手術非常接近，但價格過於昂貴，不符經濟效益，所以目前達文西手術屬於自費市場。

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當醫師建議患者使用達文西手術時，必須讓病患簽署自費同意書，才能進行，也不能再申報健保，但根據健保署大數據分析發現，國內很多達文西手術還有申報健保，因此4/23就已函請所有有申報達文西手術的醫院，希望院方自行清查。

▲健保署強調，若醫院違規屬實，最重可停約一年。（圖／記者嚴云岑攝）



蔡淑鈴說，近一個月取得達文西公司全台手術案件數統計資料，再比對各特約醫院當年申報「達文西虛擬醫令」資料，發現有異常情形，也因為醫學中心引進達文西手術儀器較多，有疑慮的案件相對也較多，104年到現在共有7,810件，其中就有4,162件是醫學中心，又以婦產科和泌尿科居多，占41%。

蔡淑鈴強調，健保署尊重醫療專業，針對有疑慮的案件，也考量個案醫療上的複雜性，很難完全由申報資料釐清，因此先給予醫院自行清查時間，等到醫院有結果後，再來進一步比對，如果真的有虛浮報，因為現在都涉及醫院，會針對部門做處分，根據特約管理辦法規定，最重可以停約一年。