她姨媽來「又臭又癢」洗到發炎　醫曝「妹妹3大NG清潔」妳全中了？

▲一名女性因每次月經來都有異味，便用強力鹼性沐浴乳清洗，沒想到反發炎感染。（圖／記者李佳蓉）

記者趙于婷／台北報導

一名24歲林姓女上班族每次月經來時，妹妹都悶癢難耐且飄出異味，林小姐誤以為是因洗得不夠乾淨才會癢，所以每次洗澡時都加強搓洗力道，並使用潔劑力強的鹼性沐浴乳，長期下來，不僅搔癢狀況未改善，反而併發發炎感染。婦產科醫師也藉此案例提出生理期最常見的3大NG清潔方式。

收治該案例的婦產科醫師陳思宇指出，女生常因為生理期期間妹妹悶了一整天有異味，喜歡使用一些清潔力較強的陰道盥洗用品或用去汙力強的鹼性清潔用品清洗，但遇到私密處搔癢症狀，千萬先別急著把它「洗得很乾淨」，錯誤且過度的清潔可能導致私密處更癢、產生更多異味。

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▲醫師提醒，生理期間要選擇溫和又能輕鬆沖洗的產品。（圖／公關提供，下同）

陳思宇進一步指出，沐浴時私密處小小的搔癢或刺痛，都可能是求救警訊，與身體其他部位相較，私密處肌膚因缺少皮脂膜與角質層的保護所以更加脆弱，臨床上過半數女性在生理期都曾因清洗方式不正確，導致私密處受傷的經驗，其中常見3種錯誤清潔方式。

陳思宇提醒，生理期間清洗妹妹的時間不需要特地拉長，選擇溫和保濕又能輕鬆沖洗的產品，就能達到清潔效果，且清洗時不要太用力，要等到清潔劑起泡後再使用，或是改用慕絲狀產品，都能減少摩擦力道，保護脆弱的私密處。

【生理期3大NG清潔方式】

1.力道加倍、時間加倍、頻次加倍

生理期的大量經血與衛生棉包覆產生的異味、悶熱感，常讓人有一種「妹妹」特別髒的錯覺，因此在清洗時的手部力道、清洗時間，甚至清洗頻率上，都會更加「用力」。

2.動作、步驟超講究

除了清洗的力道與時間，為了「深度清潔」妹妹，很多人喜歡使用陰道盥洗用品，或是以手指伸入私密部位，希望達到更好的清潔效果。

3.香氛、美白、抗老訴求樣樣來

生理、心理連動的煩躁感，常會讓女生「特別關照」私密處，平日不那麼在意的氣味、顏色、鬆緊度，在生理期間也變得莫名在意，甚至會選用香氛、美白、抗老訴求洗沐保養品，想幫妹妹加分。